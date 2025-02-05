"Ми навіть не говорили": промоутер розвіяв чутки про наступний бій Джошуа

Нещодавно з'явилась інформація буцімто Ентоні Джошуа битиметься з Мартіном Баколе. Промоутер конголезьця Бен Шалом заявив, що між боксерами відбулись перемовини стосовно бою.

Едді Хірн прокоментував чутки щодо поєдинку ЕйДжея проти Баколе. Промоутер британця зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє 24 канал із посиланням на Matchroom Boxing.

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Залишається на рівні чуток

Едді Хірн висловився стосовно того, що Ентоні Джошуа зустрінеться у рингу з Мартіном Баколе. Промоутер здивувався тому, що боксери нібито домовились про бій та визначили місце проведення.

Спортивний функціонер розповів, чим займається британець. Також він спростував інформацію щодо бою з іншим суперником ЕйДжея – Деонтеєм Вайлдером.

Кажуть, що все вже вирішено, але ми навіть не говорили з Джошуа про цей бій. Кажуть, що контракт вже підписано, але це не так. Я не виключаю цей бій, але зараз це просто чутки. Також я бачив інформацію, що Джошуа поб'ється з Вайлдером 7 червня – це також чутки. Я нещодавно говорив з Джошуа, він у чудовій формі, зараз знімається у рекламі та скоро повернеться до тренувань,

– розповів Хірн.

Раніше Мартін Баколе особисто підтвердив інформацію, яка стосується бою з Ентоні Джошуа. Окрім того, конголезький супертяж назвав місце проведення поєдинку проти колишнього чемпіона світу.

Нагадаємо, що ЕйДжей планував провести бій з Тайсоном Ф'юрі. Проте на початку 2025 року "Циганський король" у короткому зверненні вкотре оголосив про завершення боксерської кар'єри.