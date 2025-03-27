"Тепер залежить від Усика": промоутер назвав наступного суперника Джошуа

Ентоні Джошуа ще не визначився із наступним суперником. Зокрема, британський боксер відновлюється від травми, яку отримав на нещодавньому тренуванні.

Промоутер Едді Хірн оцінив ситуацію, яка склалась у хевівейті. Функціонер також назвав можливого опонента Ей Джея, повідомляє 24 канал із посилання на Boxing News.

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З ким може побитись Ей Джей

Едді Хірн наголосив, що Ентоні Джошуа хотів битись проти Тайсона Ф'юрі. Проте "Циганський король" на початку 2025 року ухвалив рішення про завершення боксерської кар'єри.

Також Ей Джей може побитись проти Даніеля Дюбуа. Однак "Динаміт" має наміри провести реванш з Олександром Усиком. Проте у цій ситуації немає ясності, адже українця зобов'язали захищати титул WBO у бою проти Джозефа Паркера.

Тепер все залежить від Усика. Якщо він не захоче зустрічатися з Джозефом Паркером, а піде на Дюбуа, то ми знатимемо нашого наступного суперника. У такому випадку Джошуа вийде на ринг проти новозеландця,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що востаннє Ентоні Джошуа бився восени 2024 року. Тоді Ей Джей зазнав нищівної поразки від Даніеля Дюбуа, опинившись в нокауті у п'ятому раунді поєдинку.