Адже Ей Джею потрібно відновитись та добре підготуватись для проведення наступного бою. Експерти та фанати не вірять, що британець має пошкодження, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Джошуа ігнорує інших бійців

Чимала кількість експертів та фанатів звинувачують Ентоні Джошуа у навмисному ігноруванні інших боксерів. Причина полягає у тому, що Ей Джей не хоче битись, адже чекає на повернення Тайсона Ф'юрі.

Також британського боксера підозрюють у небажанні битись проти Даніеля Дюбуа. Адже Ентоні Джошуа боїться вдруге програти "Динаміту" в очній зустрічі.

Буде сумно, якщо Ей Джей продовжить "отримувати травми", очікуючи, коли нарешті відбудеться золотий бій із Ф'юрі. В ідеалі Джошуа має забути про Тайсона і зосередитися на більш реалістичних планах,

– вважає джерело.

Раніше Едді Хірн назвав бажаних суперників для свого підопічного. У списку можливих суперників Ентоні Джошуа декілька іменитих та потужних суперників.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ентоні Джошуа бився проти Даніеля Дюбуа у 2024 році. Тоді колишній чемпіон світу зазнав нищівної поразки від свого земляка, опинившись у нокауті в п'ятому раунді бою.