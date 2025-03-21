Ведь Эй Джею нужно восстановиться и хорошо подготовиться для проведения следующего боя. Эксперты и фанаты не верят, что британец имеет повреждения, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Джошуа игнорирует других бойцов

Немалое количество экспертов и фанатов обвиняют Энтони Джошуа в умышленном игнорировании других боксеров. Причина заключается в том, что Эй Джей не хочет драться, ведь ждет возвращения Тайсона Фьюри.

Также британского боксера подозревают в нежелании драться против Даниэля Дюбуа. Ведь Энтони Джошуа боится во второй раз проиграть "Динамиту" в очной встрече.

Будет грустно, если Эй Джей продолжит "получать травмы", ожидая, когда наконец состоится золотой бой с Фьюри. В идеале Джошуа должен забыть о Тайсоне и сосредоточиться на более реалистичных планах,

– считает источник.

Ранее Эдди Хирн назвал желаемых соперников для своего подопечного. В списке возможных соперников Энтони Джошуа несколько именитых и мощных соперников.

Напомним, что в последнем поединке Энтони Джошуа дрался против Даниэля Дюбуа в 2024 году. Тогда бывший чемпион мира потерпел сокрушительное поражение от своего земляка, оказавшись в нокауте в пятом раунде боя.