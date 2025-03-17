В ночь на 22 сентября состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Эй-Джей уступил оппоненту нокаутом.

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Что думает Фьюри о возможном реванше

"Цыганский король" считает, что Джошуа не сможет победить Дюбуа в реванше, пишет 24 канал со ссылкой на Punch.

Я не думаю, что он сможет это сделать. Я даже не думаю, что Энтони согласится выйти на реванш,

– сказал Тайсон Фьюри.

Справка. После реванша с Александром Усиком ожидалось, что состоится бой "Цыганского короля" и Эй-Джея, однако Фьюри завершил карьеру.

Напомним, что Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа должны были встретиться в реванше, однако Эй-Джей получил травму во время тренировок.