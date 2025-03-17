В ніч на 22 вересня відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей поступився опоненту нокаутом.

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Що думає Ф'юрі про можливий реванш

"Циганський король" вважає, що Джошуа не зможе перемогти Дюбуа у реванші, пише 24 канал з посиланням на Punch.

Я не думаю, що він зможе це зробити. Я навіть не думаю, що Ентоні погодиться вийти на реванш,

– сказав Тайсон Ф'юрі.

Довідка. Після реваншу з Олександром Усиком очікувалося, що відбудеться бій "Циганського короля" та Ей-Джея, однак Ф'юрі завершив кар'єру.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа мали зустрітися в реванші, однак Ей-Джей отримав травму під час тренувань.