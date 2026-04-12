Показав середній палець: Джошуа одним жестом відповів Ф'юрі на виклик до бою

Netflix анонсував суперпоєдинок колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі. Ф'юрі та Джошуа вийдуть на ринг у Великій Британії.

Напередодні "Циганський король" не залишив шансів росіянину Махмудову і емоційно звернувся до Джошуа. Ентоні жорстко відреагував на виклик Тайсона Ф'юрі після його перемоги, інформує "Чемпіон".

Дивіться також Тайсон Ф'юрі побив росіянина Махмудова у поєдинку-поверненні: далі Ентоні Джошуа

Чому виникла перепалка?

Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Ф'юрі одразу кинув виклик Ентоні Джошуа. Британець був присутній біля рингу, але відмовився виходити на нього.

У відповідь на провокацію Джошуа показав "Циганському королю" середній палець, чим лише підлив масла у вогонь протистояння.

Ф'юрі публічно назвав суперника боягузом, намагаючись спровокувати його на підписання контракту.

Netflix анонсував бій

Попри напруження, сторони, схоже, рухаються до організації поєдинку. Стримінговий сервіс Netflix анонсував бій колишніх чемпіонів світу.

Деталі не розголошуються. Відомо, що їхня зустріч відбудеться на території Великої Британії, а Netflix буде офіційним транслятором.

Це означає, що один із найбільш очікуваних боїв у сучасному боксі може отримати глобальну платформу та рекордну аудиторію.