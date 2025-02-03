"Бій все ближче і ближче": Джошуа визначився із наступним суперником

Ентоні Джошуа нарешті визначився із суперником, з яким зустрінеться у ринзі в 2025 році. Стало відомо, що опонентом колишнього чемпіона світу стане спаринг-партнер Олександра Усика.

У мережі з'явилась інформація, що ЕйДжей буде битись з Мартіном Баколе. Сторони майже домовились про проведення поєдинку двох відомих супертяжів, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Джошуа битиметься з Баколе

Промоутер Бен Шалом розповів, що переговори між Ентоні Джошуа та Мартіном Баколе майже завершились. Спортивний функціонер підкреслив, що боксери також домовились про місце проведення бою.

Промоутер зазначив, що деталі бою Джошуа – Баколе з'являться зовсім скоро. Бен Шалом також заявив, що бій відбудеться в Африці, а саме в Демократичній республіці Конго.

Мартін Баколе підтвердив інформацію щодо бою з Ентоні Джошуа. Конголезький боксер розповів, що він готується до поєдинку з британським супертяжем.

Джошуа повернеться. Тим більше, що на нього чекає мегафайт в Африці. Я наполегливо готуюся до цього івенту. Це буде дуже великий бій. Думаю, він відбудеться в Конго. Вони хочуть провести цей бій влітку в Африці. Бій все ближче і ближче. Упевнений, я його отримаю,

– розповів Баколе.

Нагадаємо, що востаннє Ентоні Джошуа бився у вересні минулого року. Тоді британський боксер зазнав нищівної поразки від Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді.

Щодо Мартіна Баколе, то він виходив у ринг 3 серпня 2024 року. Конголезький супертяж нокаутував американського опонента Джареда Андерсона у видовищному поєдинку.