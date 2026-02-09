Після підтримки України та подарунку від ЗСУ: Джошуа провів теплу зустріч із бійцями з Росії

Англійський боксер Ентоні Джошуа став одним з головних ньюзмейкерів у світі спорту останніх місяців. Спортсмен повернувся на ринг після тривалої паузи.

"Ей Джей" ще у 2024-му зазнав ганебної поразки від Даніеля Дюбуа, а у грудні 2025-го впевнено нокаутував Джейка Пола. На жаль, днями Джошуа потрапив у неприємну історію.

Що Джошуа робив у таборі росіянина?

Ентоні несподівано завітав у Дубаї на турнір PFL Champions Series зі змішаних єдиноборств. Участь у змаганні брали кілька росіян, серед яких був троюрідний брат відомого Хабіба Нурмагомедова на ім'я Усман.

Росіянин протистояв Алі Девісу та впевнено його переміг. Після успіху Джошуа завітав до роздягальні Усмана та тепло привітав його із тріумфом, поділившись спільним фото у себе в інстаграм.

Як Джошуа дружньо спілкувався із Нурмагомедовим: дивитися відео

Крім того, англієць активно спілкувався із самим Хабібом, а також Ісламом Махачєвим, чинним чемпіоном UFC у напівсередній вазі. Така поведінка Джошуа сильно контрастує із його начебто підтримкою України.

Як Джошуа підтримував Україну?

Попри дві поразки від Усика, "Ей Джей" залишився у гарних відносинах із українцем. Ба більше, на початку грудня він проходив підготовку до поєдинку проти Джейка Пола у тренувальному таборі Олександра.

Тоді Ентоні сфотографувався із прапором України, на якому був логотип спецпідрозділу ГУР "Артан", повідомляє акаунт організації в інстаграм. Він висловив солідарність із українськими військовими та отримав у подарунок ексклюзивний годинник.

Він був виготовлений з гільзи артилерійського снаряда. Також Усик тоді подарував Джошуа українську вишиванку. Нагадаємо, що англієць виграв 29 з 33-х поєдинків на професійному рівні, в тому числі і у Володимира Кличка у 2017 році.

