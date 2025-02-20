Чемпіона світу з біатлону постригли налисо прямо на церемонії нагородження: шокуюче відео

Французького біатлоніста Еріка Перро побрили налисо. Це сталося прямо під час церемонії нагородження після його перемоги в індивідуальній гонці.

У середу, 19 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону відбулася чоловіча індивідуальна гонка. Переможцем змагань став французький біатлоніст Ерік Перро.

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Чемпіона світу побрили налисо

Напередодні гонки Перро уклав з партнерами по команді парі, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу IBU.

Одразу після церемонії нагородження Фаб'єн Клод побрив Еріка налисо. Таким чином француз виконав умови парі.

IBU встиг пожартувати над Клодом за його невпевнені дії з машинкою для стрижки.

Дорогий Фаб'єн Клод, ми відведемо тебе до перукаря на урок,

– написали у пресслужбі союзу.

Перро бриють налисо: дивіться відео

Відзначимо, що ця золота медаль чемпіонату світу стала першою в кар'єрі Еріка Перро.