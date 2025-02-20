Чемпіона світу з біатлону постригли налисо прямо на церемонії нагородження: шокуюче відео
- Французький біатлоніст Ерік Перро був побритий налисо на церемонії нагородження після перемоги в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.
- Перед гонкою Перро уклав парі з командою, і після перемоги його побрив Фаб'єн Клод, виконуючи умови парі.
Французького біатлоніста Еріка Перро побрили налисо. Це сталося прямо під час церемонії нагородження після його перемоги в індивідуальній гонці.
У середу, 19 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону відбулася чоловіча індивідуальна гонка. Переможцем змагань став французький біатлоніст Ерік Перро.
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Чемпіона світу побрили налисо
Напередодні гонки Перро уклав з партнерами по команді парі, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу IBU.
Одразу після церемонії нагородження Фаб'єн Клод побрив Еріка налисо. Таким чином француз виконав умови парі.
IBU встиг пожартувати над Клодом за його невпевнені дії з машинкою для стрижки.
Дорогий Фаб'єн Клод, ми відведемо тебе до перукаря на урок,
– написали у пресслужбі союзу.
Перро бриють налисо: дивіться відео
Відзначимо, що ця золота медаль чемпіонату світу стала першою в кар'єрі Еріка Перро.