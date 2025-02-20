В среду, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка. Победителем соревнований стал французский биатлонист Эрик Перро.

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Чемпиона мира побрили налысо

Накануне гонки Перро заключил с партнерами по команде пари, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу IBU.

Сразу после церемонии награждения Фабьен Клод побрил Эрика налысо. Таким образом француз выполнил условия пари.

IBU успел подшутить над Клодом за его неуверенные действия с машинкой для стрижки.

Дорогой Фабьен Клод, мы отведем тебя к парикмахеру на урок,

– написали в пресс-службе союза.

Перро бреют налысо: смотрите видео

Отметим, что эта золотая медаль чемпионата мира стала первой в карьере Эрика Перро.