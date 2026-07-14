Голанд спричинив несподіваний бум у Перу – сотні батьків назвали дітей на його честь

Ерлінг Голанд став справжнім феноменом у Перу не лише завдяки голам. Сотні новонароджених отримали ім'я норвезької футбольної зірки.

Виступ форварда скандинавської збірної на чемпіонаті світу-2026 викликав хвилю захоплення далеко за межами Європи. Найяскравіше це проявилося в Перу, де батьки масово почали називати дітей на честь нападника, повідомляє RFI.

Чому Голанд став новим кумиром перуанських батьків?

Ерлінг Голанд продовжує дивувати не лише футбольними досягненнями, а й популярністю серед уболівальників. За даними перуанського управління з реєстрації осіб, уже 468 новонароджених отримали ім'я Голанд, а ще 91 дитину офіційно назвали Ерлінг Голанд.

Норвезький форвард став одним із головних героїв чемпіонату світу-2026. У п’яти матчах він забив сім голів, а особливо яскраво проявив себе у сенсаційній перемозі над Бразилією. Голанд оформив дубль і допоміг своїй збірній уперше в історії пробитися до чвертьфіналу Мундіалю.

Такі успіхи зробили нападника справжнім кумиром у багатьох країнах світу. У Перу ж любов до футболу вийшла за межі трибун і телевізійних екранів – батьки вирішили увічнити захоплення, давши дітям ім'я свого нового футбольного героя.

Які футбольні імена найпопулярніші?

Втім, Голанду поки далеко до найпопулярніших футбольних імен у Перу. Одним із лідерів залишається Ліонель Мессі – його ім'ям назвали 3694 дітей.

Високе місце серед сучасних легенд посідає Кріштіану Роналду, на честь якого назвали 1185 новонароджених. Вражає й популярність молодої іспанської зірки Ламіна Ямаля – його ім'я вже носить 1241 дитина.

Однак абсолютний рекорд належить бразильцю Неймару. За офіційною статистикою, в Перу налічується 33 809 людей із таким ім'ям, що робить його найпопулярнішим футбольним іменем у країні.