Легенда боксу назвав головну помилку, яку може здійснити Усик

Олександр Усик наразі має ідеальну кар'єру в боксі. Евандер Холіфілд розповів, який виклик очікує чинного короля хевівейту попереду.

Українець у 2024 році став першим боксером в історії, який ставав олімпійським чемпіоном, а також абсолютом у крузервейті та хевівейті. Своєю думкою щодо кар'єри Олександра Усика поділився Евандер Холіфілд.

Читайте також Усик здивував вибором найнебезпечнішого суперника у своїй кар'єрі

Треба вчасно повісити рукавички на цвях

Легендарний американський супертяж вважає, що найважчим для кожного великого чемпіона є здатність вчасно зупинитися. Він заявив, що у свої 38 років український боксер має це усвідомлювати, щоб зберегти бездоганну боксерську спадщину, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

Будь-яке рішення Усика про своє майбутнє буде правильним. Але йому треба розуміти, що він дає шанс себе перемогти, ризикує. Інколи деякі боксери заходять дуже далеко та не можуть зупинитися. Вік бере своє та завжди знаходиться молодий боксер, який тебе переможе,

– сказав Холіфілд.

Довідка. На професійному рівні Олександр Усик здобув усі перемоги у 23 боях. Наразі він не збирається завершувати кар'єру, а зі своїм наступним суперником має визначитися після битви Дюбуа – Паркер, яка відбудеться 22 лютого.

Нагадаємо, що раніше український чемпіон зізнавався, що хотів повісити рукавички на цвях на початку свого шляху в боксі. Він передумав після розмови з батьком, який розповів Олександру Усику саме про Евандера Холіфілда.