Евертон без Миколенка вирвав нічию у запеклому матчі проти Арсенала
- Евертон та Арсенал зіграли внічию 1:1, причому українець Віталій Миколенко пропустив матч через травму.
- Арсенал домінував у володінні м'ячем, але не зміг реалізувати шанси, що призвело до втрати важливих очок у боротьбі за чемпіонство.
- Після матчу Арсенал залишається на другому місці в таблиці з 62 очками, відстаючи на 11 очок від Ліверпуля, який має гру в запасі.
- Евертон займає 14-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Англії.
У суботу, 5 квітня, відбулися матчі 31-го туру АПЛ. В одному з них зустрілися Евертон на Арсенал.
Евертон – Арсенал 1:1
Українець Віталій Миколенко пропустив матч через травму. Олександр Зінченко опинився у запасі "канонірів", пише 24 канал.
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Бойова нічия команд українців
На 34-й хвилині Троссард вивів Арсенал уперед, скориставшись помилкою в обороні суперника. Однак вже на початку другого тайму, а саме на 49-й хвилині, Ндіає реалізував пенальті, який призначили після фолу Льюїс-Скеллі на Гаррісоні, зрівнявши рахунок.
Загалом, Арсенал домінував у володінні м'ячем та створив більше гольових моментів, проте не зміг реалізувати свої шанси, що призвело до втрати важливих очок у чемпіонаті.
Цей результат ускладнив шанси Арсенала в боротьбі за чемпіонство, залишивши команду на другому місці з 62 очками після 31 матчу, відстаючи на 11 очок від лідера – Ліверпуля, який ще має гру в запасі.
Відзначимо, що наразі Евертон посідає 14-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Англії.