Віталій Миколенко не потрапив до заявки Евертона на матч проти Арсенала у чемпіонаті Англії. В українського захисника знову проблеми зі здоров'ям, повідомляє 24 канал із посиланням на Liverpool Echo.

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Що трапилось з Миколенком

Віталій Миколенко отримав пошкодження під час матчів збірної України у плей-оф Ліги націй-2024/2025. Проте захисник встиг відновитись та взяв участь у грі проти Ліверпуля минулого вікенду.

На матч проти Арсенала Миколенко опинився поза заявкою Евертона. Стало відомо, що український оборонець отримав травму щиколотки під час мерсисайдського дербі.

До слова. У поточному сезоні Віталій Миколенко зіграв у 30 матчах за Евертон в усіх турнірах. Український захисник у складі "ірисок" має у своєму активі дві результативні передачі.

Після обстеження було ухвалено рішення поберегти Віталія. У клубі мають надію, що Миколенко відновиться до наступних матчів Евертона в Англійській Прем'єр-лізі.