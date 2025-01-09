Евертон – Пітерборо 2:0

Голи: Бету, 42, Ндіає, 90+7 (пен).

В Кубку Англії 2024-2025 стартувала стадія 1/32 фіналу турніру. Саме з цього раунду розпочинають свій шлях представники елітного дивізіону чемпіонату, повідомляє 24 Канал.

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Мінімальна перемога "ірисок"

На четвер, 9 січня, була винесена гра за участю Евертона, який приймав аутсайдера третього дивізіону Пітерборо. Несподіваною новиною в день матчу стало звільнення тренера "ірисок" Шона Дайча.

Тому мерсисайдців на цю гру вивів екснаставник молодіжних команд Евертона та легенда клубу Лейтон Бейнс. Вже традиційно у стартовому складі "ірисок" вийшов Віталій Миколенко.

Евертон доволі очікувано володів ініціативою та мав більше шансів на гол. Втім реалізація команди з Ліверпуля залишає бажати кращого протягом сезону. Єдиний гол у зустрічі "іриски" оформили перед перервою завдяки Бету.

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А у компенсований час рахунок подвоїв Іліман Ндіає з пенальті. Також у цій зустрічі могла статися культова дуель батька та сина. За Пітерборо виступає Тайлер Янг, який є сином Ешлі Янга з Евертона.

Таким чином команда Миколенка здобуває перемогу у першому ж матчі після звільнення Дайча. Відзначимо, що в АПЛ Евертону світить боротьба за виживання, оскільки команда посідає 16 місце та випереджає небезпечну зону всього на один бал.