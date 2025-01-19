Евертон з Миколенком здобув першу перемогу у семи останніх матчах АПЛ: як зіграв українець

Ліверпульський Евертон перервав безвиграшну серію у чемпіонаті Англії, яка тривала з 4 грудня. "Іриски" у гольовій перестрілці обіграли "Тоттенхем".

Евертон – Тоттенхем – 3:2

Голи: Калверт-Льюїн, 13, Ндіає, 30, Грей, 45+7 (автогол) – Кулушевськи, 77, Рішарлісон, 90+2

У неділю, 19 січня, на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі відбувся матч 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги Евертон – Тоттенхем. Це був другий поєдинок "ірисок" під керівництвом нового-старого тренера Девіда Моєса, пише 24 Канал.

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Гольова перестрілка на користь команди Миколенка

У стартовому складі господарів на поле вийшов Віталій Миколенко, який традиційно зайняв місце на лівому фланзі захисту.

Футболісти "Евертона" у першому таймі відвантажили три м'ячі у ворота "шпор". Голами відзначилися Домінік Калверт-Льюїн та Іліман Ндіає, а ще один у власні ворота зрізав захисник Тоттенхема Арчі Грей.

Наприкінці другої половини зустрічі гості зуміли скоротити розрив у рахунку до мінімуму. Кулушевськи та Рішарлісон двічі засмутили голкіпера "ірисок" Пікфорда. Однак на більше "шпор" не вистачило.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь Евертона.

Віталій Миколенко відіграв повний матч за "синіх" та отримав від WhoScored четверту найнижчу оцінку серед гравців Евертона – 6,6 бала.