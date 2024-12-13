30-річна спортсменка отримала травму та могла залишитись без ока. Спортивний снаряд влучив дівчині в обличчя, травмувавши рогівку, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку Ежені Бушар в Х.

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Стан пошкодження Бушар

Медики у терміновому порядку оглянули Бушар. Спортсменка вимушена носити спеціальну пов'язку, аби закрити травмоване око.

Ступінь пошкодження ока Ежені Бушар наразі невідомий. Канадська тенісистка прокоментувала інцидент, який стався під час заняття піклбол.

Сьогодні під час тренування з піклболу мені в око влучив м'яч. Він відскочив від ракетки мого тренера прямо мені в очі. Ми одразу ж поїхали до відділення швидкої допомоги. Виявилось, що у мене пошкоджено рогівку. Що тільки не доводиться робити заради спорту! Відновлюся за кілька днів,

– написала Бушар.

Піклбол – це різновид гри з ракеткою, що поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та пінг-понгу.

Пошкоджене око Ежені Бушар / Фото з соціальної мережі Х тенісистки

Бушар у спеціальній пов'язці для око / Фото з соціальної мережі Х тенісистки

Зазначимо, що Ежені Бушар була першою канадської тенісисткою, яка зіграла у фіналі Вімбілдону, це відбулось у 2014 році. WTA У 2013 році визнала спортсменку найкращою дебютанткою.