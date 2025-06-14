Володар "Золотого м’яча" може очолити російський клуб

Нещодавно московський ЦСКА залишився без головного тренера. Серб Марко Ніколич покинув клуб через особисті проблеми.

Володар "Золотого м'яча" 2006 року, Фабіо Каннаваро, може стати новим головним тренером московського ЦСКА. Ця новина вже викликає великий резонанс у футбольних колах, пише 24 канал з посиланням на Ніколо Скіру.

Читайте також Український футболіст завершив кар'єру: раніше він потрапляв у гучні скандали

Відомий футболіст очолить російський клуб

Російський клуб виявив інтерес до кандидатури 51-річного італійця на посаду головного тренера. Водночас позиція самого Каннаваро щодо можливості роботи в Росії наразі не озвучена.

Фабіо Каннаваро залишився без роботи у квітні 2025 року, коли був звільнений з загребського Динамо, який він очолював понад три місяці.

Цікаво. Італійський фахівець брав участь у благодійному матчі "Game4Ukraine" на підтримку України, втім, це не завадило йому восени минулого року відвідати Росію, де він узяв участь у турнірі з тенісу, який організувала російська букмекерська компанія.

Нагадаємо, що до цього Фабіо Каннаваро працював у Китаї, Саудівській Аравії, а також очолював збірну Китаю. Наставник також був тренером Удінезе.