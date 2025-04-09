Володаря "Золотого м'яча" та любителя Росії звільнили з посади тренера

Знаменитий футболіст не завжди може побудувати успішну тренерську кар'єру. Підтвердженням цього неписаного правила став Фабіо Каннаваро.

Загребське Динамо звільнило з посади головного тренера Фабіо Каннаваро. Найкращий футболіст світу 2006 року протримався на цій посаді лише чотири місяці, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу.

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Каннаваро вказали на двері

Володар "Золотого м'яча" очолив Динамо Загреб 29 грудня 2024 року. Італієць замінив на тренерському містку хорвата Ненада Б'єлицю.

Під керівництвом Каннаваро "сині" зіграли 14 матчів у всіх турнірах. Динамо здобуло 7 перемог, двічі зіграло внічию та зазнало 5 поразок.

У турнірній таблиці чемпіонату Хорватії Динамо займає третю сходинку. Відстань до загребського Хайдуку, який лідирує у першості, становить 8 очок.

Зазначимо, що для Фабіо Каннаваро цей клуб став вже сьомим у його тренерській кар'єрі. Італієць певний час працював у китайській Суперлізі, де очолював Гуанчоу та Тяньцзинь. У 2019 році Каннаваро тренував національну збірну Китаю.

У послужному списку чемпіона світу є робота в саудівських Аль-Насрі, Аль-Ахлі (асистентом), італійських командах Беневенто та Удінезе.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року Каннаваро відвідав Москву, куди йогозапросили на турнір з панделю. Таким же ганебним вчинком нещодавно відзначився його експартнер по збірній Італії Франческо Тотті.