Загребское Динамо уволило с должности главного тренера Фабио Каннаваро. Лучший футболист мира 2006 года продержался на этой должности всего четыре месяца, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Каннаваро указали на дверь

Обладатель "Золотого мяча" возглавил Динамо Загреб 29 декабря 2024 года. Итальянец заменил на тренерском мостике хорвата Ненада Бьелицу.

Под руководством Каннаваро "синие" сыграли 14 матчей во всех турнирах. Динамо одержало 7 побед, дважды сыграло вничью и потерпело 5 поражений.

В турнирной таблице чемпионата Хорватии Динамо занимает третью строчку. Расстояние до загребского Хайдука, который лидирует в первенстве, составляет 8 очков.

Отметим, что для Фабио Каннаваро этот клуб стал уже седьмым в его тренерской карьере. Итальянец некоторое время работал в китайской Суперлиге, где возглавлял Гуанчоу и Тяньцзинь. В 2019 году Каннаваро тренировал национальную сборную Китая.

В послужном списке чемпиона мира есть работа в саудовских Аль-Насре, Аль-Ахли (ассистентом), итальянских командах Беневенто и Удинезе.

Напомним, что в ноябре 2024 года Каннаваро посетил Москву, куда его пригласили на турнир по панделю. Таким же позорным поступком недавно отметился его экс-партнер по сборной Италии Франческо Тотти.