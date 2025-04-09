Игра завершилась сенсационной победой "канониров" со счетом 3:0. Главный тренер Карло Анчелотти прокомментировал поражение "Королевского клуба", пишет 24 канал.

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Анчелотти выразил надежду

Наставник мадридцев отметил, что в течение 60 минут матча игра была равной. Однако во втором тайме Реал поплатился пропущенными голами со стандартов.

Карло Анчелотти подчеркнул, что команда проиграла психологически. В частности, на игроков повлияло то, что они не сумели забить хотя бы один гол во втором тайме.

Главный тренер Реала поделился мыслями относительно ответного матча в Мадриде. Анчелотти выразил надежду, что "Королевский клуб" сможет перевернуть ход противостояния.

Мы должны смотреть вперед, идти на жертвы, думать о том, что мы можем сделать. Делать все это вместе, и мы должны сделать это еще раз. Это очень трудно, но мы должны попытаться сделать это – с первой до последней минуты,

– сказал Анчелотти для As.

Напомним, что ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/2025 между Реалом и Арсеналом состоится в среду 16 апреля на "Бернабеу" в Мадриде. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ранее Микель Артета высказался о победе Арсенала над Реалом в Лондоне. В частности, наставник "канониров" прокомментировал невероятные голы, которые забил Деклан Райс.