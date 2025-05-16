Непереможений боксер зазіхнув на бій з переможцем реваншу Усик – Дюбуа

Фабіо Вордлі найближчим часом битиметься проти Джастіса Гуні. Британський боксер впевнений у перемозі над суперником з Австралії.

Вордлі вважає, що він наблизився до еліти хевівейту. Фабіо заявив, що він хоче битись з переможцем реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Frank Warren`s Queensberry Promotions.

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Амбітні плани Вродлі

Фабіо Вордлі наголосив, що він заслужив на бій проти переможця реваншу Усик – Дюбуа. Зі слів британця, бокс це як біг з бар'єрами, а поєдинок проти Джастіса Гуні найблизить його до мети.

Вордлі заявив, що його цікавлять чемпіонські бої та титули. На думку Фабіо, коли він здолає Гуні, то хоче бути серед еліти боксу.

Це моя мета – боротися за чемпіонські пояси. У мене є завдання: заповнити стадіон, провести подію, перемогти. Але щойно все це буде зроблено – повна концентрація на світових титулах,

– сказав Вордлі.

Нагадаємо, що Фабіо Вордлі битиметься проти Джастіса Гуні 7 червня 2025 року. На кону протистояння між британським та австралійським боксерами титул тимчасового чемпіона світу WBA.

Цікаво. Фабіо Вордлі провів 19 поєдинків у профі-рингу. Британський боксер має у своєму активі 18 перемог та 1 нічию.

Спочатку Фабіо Вордлі мав битись проти Джаррелла Міллера. Проте американець не зможе вийти у ринг через травму плеча, яку отримав на тренуванні.