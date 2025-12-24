Матч української команди перервали через "дощ із ведмедиків": що сталося на арені у Латвії
- Матч Київ Кепіталз у Лієпаї був перерваний через "дощ із ведмедиків" під час благодійної акції, де вболівальники кидали м'які іграшки на лід.
- Зібрані іграшки будуть передані латвійським та українським дітям у Лієпаї та Ризі.
Нещодавно Київ Кепіталз зіграв у матчі Відкритого чемпіонату Латвії. Місцевий клуб Лієпая переміг колектив зі столиці України з рахуноком 3:2.
Також господарі поля під час матчу провели благодійну різдвяну акцію. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на liepajniekiem.lv.
Що відомо про благодійну акцію на матчі Київ Кепіталз?
На льодову арену у Лієпаї завітали і дорослі, і маленькі вболівальники. Кожен із них прийшов на гру з м'якими іграшками.
Першу шайбу у матчі на 13-й хвилині закинув гравець латвійської команди Кевін Страднікс – поле одразу заповнилося великою кількістю ведмедів та інших м'яких іграшок.
Благодійна акція на матчі Київ Кепіталз: дивіться відео
Відзначимо, що через проведення благодійної акції виникла затримка, адже хокеїсти та персонал прибирали льодову арену. Також відомо, що усі зібрані іграшки будуть передані латвійським та українським дітям у Лієпаї та Ризі.
Що відомо про Київ Кепіталз у поточному сезоні?
У цій кампанії Київ Кепіталз зазнав другої поразки поспіль. Однак вони продовжують бути на другому місці у турнірій таблиці з 41 балом після 24 зіграних матчів.
Лідирує у чемпіонаті Мого – місцевий має таку ж кількість очок, як і Київ Кепіталз. Проте в український клубу. Чинний чемпіон програють у безпосередніх протистояннях.