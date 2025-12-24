Матч української команди перервали через "дощ із ведмедиків": що сталося на арені у Латвії

Нещодавно Київ Кепіталз зіграв у матчі Відкритого чемпіонату Латвії. Місцевий клуб Лієпая переміг колектив зі столиці України з рахуноком 3:2.

Також господарі поля під час матчу провели благодійну різдвяну акцію. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на liepajniekiem.lv.

Читайте також Легендарний хокеїст викликав істерику в Росії через критику зустрічі Путіна з Трампом

Що відомо про благодійну акцію на матчі Київ Кепіталз?

На льодову арену у Лієпаї завітали і дорослі, і маленькі вболівальники. Кожен із них прийшов на гру з м'якими іграшками.

Першу шайбу у матчі на 13-й хвилині закинув гравець латвійської команди Кевін Страднікс – поле одразу заповнилося великою кількістю ведмедів та інших м'яких іграшок.

Благодійна акція на матчі Київ Кепіталз: дивіться відео

Відзначимо, що через проведення благодійної акції виникла затримка, адже хокеїсти та персонал прибирали льодову арену. Також відомо, що усі зібрані іграшки будуть передані латвійським та українським дітям у Лієпаї та Ризі.

Як повідомляє basket_urkaine, що нещодавно латвійські фанати підтримали Україну на матчі 13 го туру Євроліги 2025. Вболівальники Жальігріса на трибунах заряджали – "Слава Україні! Героям Слава!"

Фанати Жальгіріса скандували проукраїнські гасла: дивіться відео

Що відомо про Київ Кепіталз у поточному сезоні?