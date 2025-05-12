Фанати Реала вивісили гнівний банер після чергової поразки від Барселони

Група вболівальників вивісили гнівний банер біля клубної бази Реала. Це сталося через чергову поразку від Барселони.

У неділю, 11 травня, відбувся центральний матч 35 туру Ла Ліги, в якому зустрічалися Барселона та Реал. "Каталонці" здобули перемогу, затвердивши своє чемпіонство.

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Фанати "Королівського клубу" не в захваті від результату

Біля клубної бази фанати Реала вивісили банер із написом "ганьба". До приїзду клубного автобуса співробітники охорони зняли плакат, пише 24 канал з посиланням на Marca.

Також, коли футболісти проїжджали територією на своїх автомобілях, деякі вболівальники вигукували образи, однак були й оплески окремим футболістам.



Банер від вболівальників Реала / Фото Marca

Довідка. Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги та втратив шанси на чемпіонство. Також у чвертьфіналі команда вилетіла з Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що з нового сезону команду може очолити Хабі Алонсо.