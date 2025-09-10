На автомагістралях Чехії упродовж кількох років регулярно зустрічали червоний автомобіль, схожий на болід Формули-1. Після останнього інциденту жартівника затримали.

Чеська поліція затримала 51-річного чоловіка, який здобув славу завдяки ефектним появам на автострадах країни на червоному боліді, схожим на справжній автомобіль Формули-1. "Фантомний гонщик" потрапив на камери спостереження, коли заїхав на заправку неподалік Праги, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Як затримали "Фантомного гонщика Ф-1"?

Поліція зуміла відстежити екстравагантний автомобіль. Коли правоохоронці прибули до будинку порушника спокою, він був у повному екіпіруванні пілота Ф-1 – червоний комбінезон і шолом. 51-річний чоловік почав сперечатися з офіцерами поліції та заявив про порушення його приватної власності.

Зрештою він погодився поїхати у відділок, але відмовився відповідати на запитання слідчих. Син "Фантомного гонщика" розповів, що під час затримання будинок оточили кілька десятків поліцейських машин та гелікоптер. На його думку, це було "непропорційною реакцією на нібито порушення правил дорожнього руху".

Відео з "Фантомним гонщиком Ф-1" на дорогах Чехії

Що відомо про "Фантомного гонщика?

Вперше поліція зіткнулася з "таємничим пілотом" ще у 2019 році, коли в інтернеті завірусилися ролики з його заїздів автотрасами Чехії.

Тоді власника "боліда Ferrari" знайшли, але він заперечував, що виїжджав на трасу.

Зазначимо, що його авто часто описували як Ferrari F1. Проте насправді це Dallara GP2/08 – болід із серії GP2 (нині FIA Formula 2), що є підготовчим чемпіонатом для Формули-1.

Тепер власнику оригінального авто доведеться сплатити серйозний штраф. Ба більше у нього відберуть водійські права, адже його болід не мав фар, поворотників та номерних знаків, що заборонено правилами дорожнього руху.

