На автомагистралях Чехии на протяжении нескольких лет регулярно встречали красный автомобиль, похожий на болид Формулы-1. После последнего инцидента шутника задержали.

Чешская полиция задержала 51-летнего мужчину, который снискал славу благодаря эффектным появлениям на автострадах страны на красном болиде, похожим на настоящий автомобиль Формулы-1. "Фантомный гонщик" попал на камеры наблюдения, когда заехал на заправку недалеко от Праги, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как задержали "Фантомного гонщика Ф-1"?

Полиция сумела отследить экстравагантный автомобиль. Когда правоохранители прибыли к дому нарушителя спокойствия, он был в полной экипировке пилота Ф-1 – красный комбинезон и шлем. 51-летний мужчина начал спорить с офицерами полиции и заявил о нарушении его частной собственности.

В конце концов он согласился поехать в участок, но отказался отвечать на вопросы следователей. Сын "Фантомного гонщика" рассказал, что во время задержания дом окружили несколько десятков полицейских машин и вертолет. По его мнению, это было "непропорциональной реакцией на якобы нарушение правил дорожного движения".

Видео с "Фантомным гонщиком Ф-1" на дорогах Чехии

Что известно о "Фантомном гонщике?

Впервые полиция столкнулась с "таинственным пилотом" еще в 2019 году, когда в интернете завирусились ролики с его заездов по автотрассам Чехии.

Тогда владельца "болида Ferrari" нашли, но он отрицал, что выезжал на трассу.

Отметим, что его авто часто описывали как Ferrari F1. Однако на самом деле это Dallara GP2/08 – болид из серии GP2 (ныне FIA Formula 2), что является подготовительным чемпионатом для Формулы-1.

Теперь владельцу оригинального авто придется заплатить серьезный штраф. Более того, у него отберут водительские права, ведь его болид не имел фар, поворотников и номерных знаков, что запрещено правилами дорожного движения.

