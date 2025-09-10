Чешская полиция задержала 51-летнего мужчину, который снискал славу благодаря эффектным появлениям на автострадах страны на красном болиде, похожим на настоящий автомобиль Формулы-1. "Фантомный гонщик" попал на камеры наблюдения, когда заехал на заправку недалеко от Праги, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Как задержали "Фантомного гонщика Ф-1"?
Полиция сумела отследить экстравагантный автомобиль. Когда правоохранители прибыли к дому нарушителя спокойствия, он был в полной экипировке пилота Ф-1 – красный комбинезон и шлем. 51-летний мужчина начал спорить с офицерами полиции и заявил о нарушении его частной собственности.
В конце концов он согласился поехать в участок, но отказался отвечать на вопросы следователей. Сын "Фантомного гонщика" рассказал, что во время задержания дом окружили несколько десятков полицейских машин и вертолет. По его мнению, это было "непропорциональной реакцией на якобы нарушение правил дорожного движения".
Видео с "Фантомным гонщиком Ф-1" на дорогах Чехии
Что известно о "Фантомном гонщике?
- Впервые полиция столкнулась с "таинственным пилотом" еще в 2019 году, когда в интернете завирусились ролики с его заездов по автотрассам Чехии.
- Тогда владельца "болида Ferrari" нашли, но он отрицал, что выезжал на трассу.
- Отметим, что его авто часто описывали как Ferrari F1. Однако на самом деле это Dallara GP2/08 – болид из серии GP2 (ныне FIA Formula 2), что является подготовительным чемпионатом для Формулы-1.
- Теперь владельцу оригинального авто придется заплатить серьезный штраф. Более того, у него отберут водительские права, ведь его болид не имел фар, поворотников и номерных знаков, что запрещено правилами дорожного движения.
