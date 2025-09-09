Ландо Норрис и Оскар Пиастри также заехали на подиум. Пилоты Макларен на Гран-при в Монце установили исторический рекорд, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу McLaren в социальной сети Х.

Что покорилось Норрису и Пиастри?

Ландо Норрис и Оскар Пиастри на Гран-при Италии в Монце финишировали на втором и третьем местах. Пилоты Макларен получили для команды 26-й и 27-й подиумы в текущем сезоне Формулы-1.

Таким образом Норрис и Пиастри установили новый рекорд команды по количеству подиумов в сезоне. Ранее это достижение принадлежало легендарным пилотам Айртону Сенни и Алену Просту, которые 25 раз попадали в тройку призеров в 1988 году.

Как Макларен выступает в Формуле-1 2025 года?