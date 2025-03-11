Клуб українців може очолити футболіст, який грав за російські клуби

Турецький Трабзонспор веде перемовини з з колишнім гравцем збірної Туреччини Фатіхом Текке. Кандидат кілька років грав у російському чемпіонаті.

Трабзонспор звільнив титулованого тренера Шенола Гюнеша. Він пропрацював у керівництві команді шість місяців.

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Текке може очолити Трабзонспор

Керівництво команди визначилося з кандидатурою на посаду головного тренера і вже веде перемовини з колишнім гравцем збірної Туреччини, пише 24 канал з посиланням на Beinsports.

11 березня фахівець проведе зустріч з президентом Серканом Киличем.

Фатіх Текке був гравцем Трабзонспору у 1994–2000 та 2003–06 роках, де зіграв 197 матчів та забив 89 голів. Також 4 роки футболіст провів у чемпіонаті Росії у складі Зєніта і Рубіна, з якими ставав чемпіоном Росії та володарем Суперкубка Росії.

Відзначимо, що Трабзонспор наразі посідає 11-те місце у поточному сезоні чемпіонату Туреччини. Команда мала три поразки у чотирьох останніх матчах.