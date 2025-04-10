Захід відбувся за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation, що сприяє розвитку чесного та прозорого спорту в Україні.

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Фото Національна платформа доброчесності спорту

Участь у ньому взяли представники НОК України, зокрема президент Вадим Гутцайт, який висловив впевненість у здатності Федерації настільного тенісу зміцнювати механізми боротьби з договірними матчами. Перший віцепрезидент НОК України, заступник голови Національної платформи Олексій Перевезенцев, презентував міжнародні інструменти для запобігання маніпулюванню у спорті та наголосив на важливості нового Кодексу олімпійського руху України про запобігання маніпулюванню змаганнями для забезпечення чесності в спорті.



Фото Національна платформа доброчесності спорту

Зустрічі такого формату є надзвичайно важливими для розвитку культури чесної гри в Україні та зміцнення стандартів етики в спорті. Секретар Національної платформи Наталія Радчук поділилась планами щодо створення мережі Офіцерів з доброчесності у спортивних федераціях, які будуть відповідати за контроль за етичною поведінкою атлетів і організацію освітніх заходів. Голова ГО "Грай Чесно" Святослав Сирота навів приклади, як шахраї маніпулюють спортсменами для впливу на результати змагань. Також на зустрічі анонсували запуск серії освітніх курсів для спортсменів Федерації.

"Такі зустрічі є надзвичайно важливими для формування культури чесної гри в українському спорті. Фонд Favbet Foundation і надалі буде підтримувати ініціативи, спрямовані на запобігання маніпулюванням у спорті та забезпечення рівних умов для всіх учасників змагань. Завдяки спільним зусиллям ми допомагає зміцненню довіри серед спортсменів, тренерів та вболівальників, що є ключовим для розвитку спорту в країні", – кажуть у Favbet Foundation.