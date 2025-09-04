"Він не Довбик": ексфутболіст збірної України оцінив перспективи Ваната в Жироні
- Владислав Ванат перейшов з київського Динамо до іспанської Жирони, що стало одним із найдорожчих трансферів клубу.
- Ексфутболіст Артем Федецький порівняв Ваната з Артемом Довбиком, прогнозуючи, що Владислав заб'є близько 10 голів у своєму першому сезоні.
Владислав Ванат наприкінці літнього трансферного вікна змінив клубну прописку. Він перейшов з київського Динамо в іспанську Жирону.
Цей трансфер став одним із найдорожчих в історії каталонців. Своїми думками щодо цього переходу поділився колишній захисник збірної України Артем Федецький, повідомляє 24 Канал із посиланням на Трибуну.
Що сказав Федецький про Ваната?
Він оцінив перспективи нового форварда Жирони та порівняв його з Артемом Довбиком, який ставав найкращим бомбардиром Ла Ліги у складі "біло-червоних". Ексфутболіст також спрогнозував, скільки голів заб'є українець у першому сезоні в Іспанії.
"Владислав – це не Довбик. Вони різні гравці, і ця Жирона та Жирона Довбика – дві різних команди. Ті футболісти уже перейшли в різні клуби, в Манчестер Сіті, тому Ванат не зможе забити стільки м’ячів, як Довбик.
Звісно, я йому цього тільки бажаю, але, думаю, він заб'є приблизно 10 голів. Пройшло лише три тури, зараз вони на останньому місці, але такій команді, як Жироні, під силу змінити ситуацію", – сказав Федецький.
До слова. В сезоні-2023/2024 Артем Довбик забив 24 м'ячі у складі Жирони та віддав 10 асистів. Тієї кампанії каталонці стали бронзовими призерами чемпіонату Іспанії.
Нагадаємо, що наразі Владислав Ванат перебуває у таборі збірної України. Він готується до першого матчу відбору на ЧС-2026, який відбудеться вже 5 вересня.
Що відомо про перехід Ваната в Жирону?
- Підписав контракт з іспанським клубом 1 вересня терміном на п’ять років.
- Сума його трансферу не оголошується, але орієнтовно склала 17 – 20 мільйонів євро.
- Він став третім українським гравцем у команді, де вже виступають Віктор Циганков і Владислав Крапивцов.
- Дебютувати може у виїзному матчі проти Сельти. Він відбудеться 14 вересня та розпочнеться о 15:00 за київським часом.