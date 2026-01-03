Куди дивиться Трамп: українського боксера пограбували у США

Український боксер з польським паспортом Федір Черкашин торік переїхав до США. На чужині спортсмен зіткнувся зі складною криміногенною обстановкою.

У квітні 2025 року Федір Черкашин поселився в американському Лас-Вегасі. Там у нього виникли проблеми з місцевими жителями, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Читайте також "Для них це щось екзотичне": діти відомого боксера відмовилися від української мови

Як у Черкашина викрали велосипед у США?

За короткий проміжок часу проживання у США Черкашину довелося зіткнутися з місцевим криміналітетом. За словами боксера, на вулицях багато безхатченків та людей з психічними розладами. Через це там досить часто трапляються кримінальні злочини.

У мене там вкрали велосипед – просто взяли й забрали. У мого друга в Нью-Йорку вкрали машину. Такі речі трапляються. Був випадок, коли моя дружина зайшла в магазин біля заправки купити воду, і до неї підійшов чоловік, почав щось говорити, поводився дивно. Вона вийшла звідти дуже налякана, сказала, що більше туди сама не піде,

– розповів Черкашин.

Поліція не змогла знайти його велосипед, а тому спортсмену довелося йти в магазин та купувати новий.

Крім того, Черкашин зіткнувся з проблемою комунікації з місцевими жителями. Боксер розповів історію, як намагався втихомирити невгамовного сусіда.

"Ми живемо у Вегасі, тут буває, що хтось постійно кричить, сусіди між собою сваряться. Я якось стукаю у двері – відкриває хлопець, років 23. Я не знаю, що він там робить зі своєю жінкою, але вона постійно кричить. Я кажу: "Hey, man, please…". А він усміхається: "Все нормально, все добре".

І ти реально не знаєш – він зараз вийде і застрелить тебе, чи просто усміхнеться і зачинить двері. Дуже небезпечно", – сказав Черкашин.

29-річний українець зізнався, що не розуміє їхньої ментальності. У таких ситуаціях невідомо, як відреагує незнайома людина на слова чи дії.

Довідка. Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп збирається забрати матчі ЧС-2026 з футболу у "небезпечних міст". Президент США розглядає варіанти перенесення поєдинків в інші міста.

Що відомо про Черкашина?