Куди дивиться Трамп: українського боксера пограбували у США
- Український боксер Федір Черкашин, який проживає в США, зіткнувся з кримінальними проблемами, зокрема, у нього викрали велосипед у Лас-Вегасі.
- Черкашин також розповів про труднощі у спілкуванні з місцевими жителями, включаючи інцидент з галасливим сусідом.
Український боксер з польським паспортом Федір Черкашин торік переїхав до США. На чужині спортсмен зіткнувся зі складною криміногенною обстановкою.
У квітні 2025 року Федір Черкашин поселився в американському Лас-Вегасі. Там у нього виникли проблеми з місцевими жителями, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.
Читайте також "Для них це щось екзотичне": діти відомого боксера відмовилися від української мови
Як у Черкашина викрали велосипед у США?
За короткий проміжок часу проживання у США Черкашину довелося зіткнутися з місцевим криміналітетом. За словами боксера, на вулицях багато безхатченків та людей з психічними розладами. Через це там досить часто трапляються кримінальні злочини.
У мене там вкрали велосипед – просто взяли й забрали. У мого друга в Нью-Йорку вкрали машину. Такі речі трапляються. Був випадок, коли моя дружина зайшла в магазин біля заправки купити воду, і до неї підійшов чоловік, почав щось говорити, поводився дивно. Вона вийшла звідти дуже налякана, сказала, що більше туди сама не піде,
– розповів Черкашин.
Поліція не змогла знайти його велосипед, а тому спортсмену довелося йти в магазин та купувати новий.
Крім того, Черкашин зіткнувся з проблемою комунікації з місцевими жителями. Боксер розповів історію, як намагався втихомирити невгамовного сусіда.
"Ми живемо у Вегасі, тут буває, що хтось постійно кричить, сусіди між собою сваряться. Я якось стукаю у двері – відкриває хлопець, років 23. Я не знаю, що він там робить зі своєю жінкою, але вона постійно кричить. Я кажу: "Hey, man, please…". А він усміхається: "Все нормально, все добре".
І ти реально не знаєш – він зараз вийде і застрелить тебе, чи просто усміхнеться і зачинить двері. Дуже небезпечно", – сказав Черкашин.
29-річний українець зізнався, що не розуміє їхньої ментальності. У таких ситуаціях невідомо, як відреагує незнайома людина на слова чи дії.
Довідка. Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп збирається забрати матчі ЧС-2026 з футболу у "небезпечних міст". Президент США розглядає варіанти перенесення поєдинків в інші міста.
Що відомо про Черкашина?
- Федір Черкашин народився 11 січня 1996 року у Харкові. В Україні розпочав професійну боксерську кар'єру. Перший бій провів у травні 2015 року, коли переміг одноголосним рішенням суддів болгарина Костянтина Александрова.
- У 2017 році переїхав до Польщі, де отримав карту поляка, оскільки його бабуся була полячкою. У 2020 році став громадянином Польщі.
- За даними Boxrec, на профі-рингу Черкашин провів 28 боїв, яких здобув 27 перемог (17 – нокаутом) та зазнав однієї поразки. У жовтні 2024 року переміг аргентинця Себастіана Папеші одноголосним рішенням суддів та здобув вакантний пояс WBC International у середній вазі.
- Свій останній бій українець з польським паспортом провів 25 листопада 2025 року, коли переміг мексиканця Джоні Наваррете та вдруге захистив титул.