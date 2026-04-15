Колишнього футболіста збірної Росії жорстко нокаутував репер: знадобилися медики
- Колишній футболіст Федір Кудряшов був нокаутований репером Гуді на медіатурнірі з MMA, після чого йому знадобилася медична допомога.
- Кудряшов більшу частину своєї футбольної кар'єри провів у московському Спартаку та інших клубах, виступивши за збірну Росії у 48 матчах.
Ексгравець російської національної збірної з футболу Федір Кудряшов після завершення кар'єри подався в рохважальну галузь. На медіатурнірі зі змішаних єдиноборств у дебютному бою він ледве не закінчив не лише зі спортом, але й і з життям.
Колишній захисник Спартака вийшов у ринг проти репера Гуді. Залишити канвас на своїх двох у ексфутболіста вже не вийшло, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Країни Європи готують масштабний бойкот через допуск Росії
Що сталося з росіянином Кудряшовим на турнірі з ММА?
Бій проходив в межах заходу "Усі проти медіафутболу" промоушену Fight Nights. Вечір MMA приймав Палац гімнастики путіністки та колишньої суперниці Ірини Дерюгіної в ролі тренерки Ірини Вінер.
Для репера Гуді це був другий поєдинок, в той час як Кудряшов лише дебютував на ринзі. Новий досвід тривав для 39-річного спортсмена недовго: у другому раунді він отримав настільки потужний хай-кік у голову, що завалився і більше не встав.
Відео жорсткого нокауту Федора Кудряшова від Гуді:
Кудряшову довелося надавати медичну допомогу просто на канвасі. Знадобилася навіть киснева маска.
Що відомо про Кудряшова?
- За даними Transfermarkt, Федір Кудряшов більшу частину кар'єри з перервами на декілька оренд був у системі московського Спартака.
- Також виступав за Терек, Ростов і Рубін і з'їздив у турецьку Суперлігу в Башакшехір і Анталіяспор.
- За збірну Росії провів 48 матчів, один з яких на Євро-2020, де росіяни ганебно програли Данії з рахунком 1:4.