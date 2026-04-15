Бывший защитник Спартака вышел в ринг против рэпера Гуди. Оставить канвас на своих двоих у экс-футболиста уже не получилось, сообщает 24 Канал.
Что произошло с россиянином Кудряшовым на турнире по ММА?
Бой проходил в рамках мероприятия "Все против медиафутбола" промоушена Fight Nights. Вечер MMA принимал Дворец гимнастики путинистки и бывшей соперницы Ирины Дерюгиной в роли тренера Ирины Винер.
Для рэпера Гуди это был второй поединок, в то время как Кудряшов лишь дебютировал на ринге. Новый опыт длился для 39-летнего спортсмена недолго: во втором раунде он получил настолько мощный хай-кик в голову, что завалился и больше не встал.
Видео жесткого нокаута Федора Кудряшова от Гуди:
Кудряшову пришлось оказывать медицинскую помощь прямо на канвасе. Понадобилась даже кислородная маска.
Что известно о Кудряшове?
- По данным Transfermarkt, Федор Кудряшов большую часть карьеры с перерывами на несколько аренд был в системе московского Спартака.
- Также выступал за Терек, Ростов и Рубин и съездил в турецкую Суперлигу в Башакшехир и Анталиюспор.
- За сборную России провел 48 матчей, один из которых на Евро-2020, где россияне позорно проиграли Дании со счетом 1:4.