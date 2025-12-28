Тренер Валенсії разом з трьома дітьми потонули під час прогулянки на човні
- Іспанський тренер Фернандо Мартін та троє його дітей загинули під час аварії човна в національному парку Комодо, Індонезія, через екстремальні погодні умови.
- З 11 осіб на борту, було врятовано сім, включаючи дружину та молодшу доньку Мартіна; пошукові роботи тривали понад добу, але безрезультатно.
Трагічний інцидент трапився у водах Індонезії. Іспанський тренер Фернандо Мартін зі своїми трьома дітьми загинули через екстремальні погодні умови.
Туристичне судно зазнало аварії у водах національного парку Комодо у п'ятницю, 27 грудня. На борту перебували 11 людей, в тому числі родина тренера жіночої команди "В" клубу Валенсії Фернандо Мартіна, повідомляє 24 Канал з посиланням на EFE.
Читайте також Розплющило підйомником: німецький футболіст загинув на гірськолижному курорті в Чорногорії
Як загинув тренер Валенсії?
Фернандо Мартін разом з дружиною та чотирма старшими дітьми вирушили у відпустку до Індонезії. У Валенсії батьки залишили двох своїх найменших дітей.
У національному парку Комодо вони хотіли подивитися на величезних місцевих варанів. Близько 20:30 у човні, де перебувала родина Мартіна, зламався мотор. У цей час погіршилися погодні умови. Одна з хвиль перекинула човен, а інша розірвала його навпіл.
Дружина тренера разом з молодшою 7-річною донькою врятувалися. А от Фернандо з двома синами та донькою (вік дітей 9, 10, 12 років) залишилися в каюті, яка стала смертельною пасткою.
Відомо, що з 11 людей, які перебували на борту, сім вдалося врятували – чотирьох членів екіпажу, екскурсовода, дружину та доньку Мартіна. Пошукові роботи, що тривали понад добу, завершилися безрезультатно.
Співчуття родині Фернандо Мартіна висловив футбольні клуби Валенсія та Реал.
Раніше повідомлялося про аварію, в яку потрапила родина футболіста Металіста 1925 Василя Кравця. Його авто опинилося затиснуте між двома фурами.
Що відомо про загиблого тренера?
- Іспанському тренеру Фернандо Мартіну було 44 роки. Він народився у Валенсії 27 серпня 1981 року.
- Під час футбольної кар'єри виступав за низку іспанських клубів нижчих дивізіонів. Згідно з даними Transfermarkt, найбільше ігор провів в Алькояно. Останньою командою Мартіна була Патерна, яку залишив у 2016 році.
- У 2025 році був призначений тренером резервної жіночої команди Валенсії.