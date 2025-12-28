Тренер Валенсії разом з трьома дітьми потонули під час прогулянки на човні

Трагічний інцидент трапився у водах Індонезії. Іспанський тренер Фернандо Мартін зі своїми трьома дітьми загинули через екстремальні погодні умови.

Туристичне судно зазнало аварії у водах національного парку Комодо у п'ятницю, 27 грудня. На борту перебували 11 людей, в тому числі родина тренера жіночої команди "В" клубу Валенсії Фернандо Мартіна, повідомляє 24 Канал з посиланням на EFE.

Як загинув тренер Валенсії?

Фернандо Мартін разом з дружиною та чотирма старшими дітьми вирушили у відпустку до Індонезії. У Валенсії батьки залишили двох своїх найменших дітей.

У національному парку Комодо вони хотіли подивитися на величезних місцевих варанів. Близько 20:30 у човні, де перебувала родина Мартіна, зламався мотор. У цей час погіршилися погодні умови. Одна з хвиль перекинула човен, а інша розірвала його навпіл.

Дружина тренера разом з молодшою 7-річною донькою врятувалися. А от Фернандо з двома синами та донькою (вік дітей 9, 10, 12 років) залишилися в каюті, яка стала смертельною пасткою.

Відомо, що з 11 людей, які перебували на борту, сім вдалося врятували – чотирьох членів екіпажу, екскурсовода, дружину та доньку Мартіна. Пошукові роботи, що тривали понад добу, завершилися безрезультатно.

Співчуття родині Фернандо Мартіна висловив футбольні клуби Валенсія та Реал.

Що відомо про загиблого тренера?