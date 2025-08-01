Макс Ферстаппен є одним з найвидатніших автогонщиків Формули-1, а його майбутнє цікавить багатьох фанатів. Пілот з Нідерландів має дійсний контракт з командою Ред Булл до 2028 року.

Проте у цьому сезоні болід Ред Булла погіршився, а з тим й результати Ферстаппена у Формулі-1. Попри чутки, нідерландський пілот визначився, де продовжить кар'єру, повідомляє 24 канал із посиланням на BBC.

Читайте також Ферстаппен потрапив у епічну аварію на гран-прі Австрії: відео з чемпіоном Формули-1

Чи залишиться Ферстаппен у Ред Булл?

Довгий час ходили чутки щодо того, у якій команді виступатиме Макс Ферстаппен у наступному сезоні. Повідомляли, що нідерландський пілот може змінити Ред Булл на Мерседес.

Було розглянуто два варіанти: Макс Ферстаппен може замінити Джорджа Рассела або стати напарником британського автогонщика. У такому випадку Кімі Антонеллі мав покинути Мерседес.

Існувала версія, що Макс Ферстаппен посяде місце Джорджа Рассела, а британський автгонщик замінить Ландо Норріса у команді Макларен. Перед Гран-прі Угорщини чотириразовий чемпіон світу вирішив розвіяти чутки щодо свого майбутнього.

Ферстаппен повідомив, що залишиться у Ред Булл на наступний сезон. Пілот також заявив, що ніколи не говорив про зміну команди.

Опція у контракті щодо відходу? Я не обговорюватиму це питання. Через рік знову почнуться всі ці чутки та спекуляції,

– сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, що гонка на Гран-прі Угорщини відбудеться 3 серпня 2025 року. Початок перегонів на трасі Хунгароринг заплановано на 16:00 за київським часом.

До слова. Макс Ферстаппен чотири рази поспіль став чемпіоном світу у Формулі-1 – 2021, 2022, 2023, 2024. Ба більше, нідерландський пілот Ред Булл у 2016 році став наймолодшим гонщиком, який вигравав Гран-прі – у 18 років та 7 місяців.

Раніше повідомляли що Ред Булл звільнив Крістіана Хорнера, якого звинувачували у домаганнях. Причиною стали незадовільні результати команди у поточному сезоні Формули-1.