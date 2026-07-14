Аргентина та інші члени ФІФА виступили за повернення Росії у футбол

Повернення збірної Росії до міжнародних турнірів знову опинилося в центрі уваги. У ФІФА дедалі більше членів підтримують скасування відсторонення країни-агресора.

Питання допуску російської збірної можуть розглянути ще до жеребкування кваліфікації Євро-2028, яке відбудеться у грудні. Водночас остаточного рішення поки немає, а в УЄФА зберігається серйозний спротив такому сценарію, передає Sport24.

Які країни підтримують повернення Росії?

У керівних органах ФІФА кількість прихильників повернення Росії до міжнародних змагань майже вдвічі перевищує число тих, хто виступає проти такого кроку. Саме тому питання може бути винесене на розгляд ще до початку відбіркового циклу чемпіонату Європи 2028 року.

Серед країн, представники яких нібито підтримують скасування бану, називають Аргентину, Колумбію, Уругвай, Південно-Африканську Республіку, Марокко, Єгипет, Саудівську Аравію, Катар, Бахрейн, Чорногорію, Мавританію, Коморські Острови, Джибуті та Нігер. Ще 14 членів Ради ФІФА, за даними джерела, поки не визначилися зі своєю позицією.

У разі позитивного рішення Росія зможе повернутися до участі у кваліфікації Євро-2028, Лізі націй та інших міжнародних турнірах.

УЄФА залишається головною перепоною

Попри ймовірну підтримку всередині ФІФА, реалізація такого рішення може зіткнутися з жорсткою позицією європейських футбольних асоціацій. За інформацією джерела, щонайменше 20 із 55 членів УЄФА не готові проводити офіційні матчі проти збірної країни-агресора.

Серед держав, які категорично виступають проти повернення Росії, називають Україну, Англію, Францію, Німеччину, Бельгію, Норвегію, Латвію, Литву та Естонію.

Якщо ж відсторонення все ж буде скасоване, російська команда, за попередніми даними, не зможе проводити домашні матчі на власній території. Серед можливих нейтральних майданчиків розглядають Туреччину, Сербію, Казахстан і Болгарію.

Водночас офіційних заяв від ФІФА чи УЄФА щодо повернення Росії наразі немає.