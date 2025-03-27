Не через війну в Україні: стало відомо, чому УЄФА та ФІФА відсторонили Росію

Росія 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У підсумку ворожа країна була відсторонена від участі у міжнародних турнірах та загалом від світової спортивної спільноти.

Стало відомо, чому ФІФА та УЄФА дискваліфікували збірну Росії та команди з ворожої країни від участі у міжнародних турнірах під егідою організацій. Причина полягає не у війні в Україні, пише 24 канал із посиланням на The Independent.

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Справжня причина відсторонення Росії

За наявною інформацією, УЄФА та ФІФА не мали наміру відстороняти Росію від участі у турнірах. Адже організації мали тісні відносини з ворожою країною та отримували від неї величезні спонсорські кошти.

Проте збірна Польщі відмовилась грати проти росіян у плей-оф відбору на чемпіонат світу у 2022 році. Ця ситуація шокувала спортивних функціонерів та керівників УЄФА та ФІФА.

Згодом ще 11 національних команд відмовились грати проти росіян. Проте, якби лише збірна Польщі висловила протест, то її б дискваліфікували, а ворожа країна продовжила брати участь у міжнародних турнірах.

Тому УЄФА та ФІФА вирішили дискваліфікувати збірну Росії. Організації пояснили рішення "технічними причинами", через що організації не змогли допустити ворожу країну до участі у ЧС-2025 та інших змаганнях.