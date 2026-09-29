ФІФА подала до суду на УЄФА: організація захищає Інфантіно

Інформаційна війна між УЄФА та ФІФА переходить в юридичну площину. Представники обох структур пішли до суду.

У головному футбольному органі світу вирішили стати на захист свого президента Джані Інфантіно. Про це повідомив Sky.com.

Яке протистояння між УЄФА та ФІФА

За інформацією джерела, юристи Міжнародної федерації футбольних асоціацій подали документ у суд у Маямі та намагаються таким чином заблокувати попередні спроби УЄФА отримати доступ до доказів щодо спроби продати частки в чемпіонаті світу приватним інвесторам.

Додатково зазначається, що у ФІФА вважають таку таку політику європейських колег кампанією проти Джанні Інфантіно.

У правовому поданні сказано: "Безпосередньо перед виборами ФІФА УЄФА подала це клопотання і ще три інші поширюючи дезінформацію щодо пана Інфантіно. Цей суд має відхилити будь-яку спробу вплинути на вибори президента ФІФА на таких підставах",

– зазначило джерело.

Юристи також стверджують, що в УЄФА безпідставно вбачають спроби Інфантіно отримати особистий зиск з проєкту FIFA Forward Enterprise.

Що відбувається з Інфантіно та ФІФА

Наразі відомо, що УЄФА активно лобіює бойкот президента ФІФА, якщо той вирішить взяти участь у чергових виборах у березні 2027-го. Україна у цій історії стала на бік Союзу європейських футбольних асоціацій.

Нещодавно спортивний директор донецького Шахтаря Даріо Срна відверто висловив своє ставлення до керівництва світового футболу.