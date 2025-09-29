У ФІФА вирішили внести корективи у правила улюбленої гри мільйонів. Оновлене правило пробивання пенальті може почати діяти з наступного сезону-2026/2027.

Революційне рішення ФІФА зацінять далеко не усі. Міжнародна федерація футболу асоціації вирішила спростити роботу голкіперам, пише 24 Канал із посиланням на Bild.

Що зміниться у футбольних правилах під час матчів?

У ФІФА вирішили заборонити добивання футболіста після пробиття пенальті. Тобто, якщо голкіпер парирує постріл гравця суперника, то футболісти не зможуть повторно завдати загрози воротарю на добиванні. У такому випадку буде призначено удар від воріт, незалежно від того, куди відстрибне м'яч.

Це робиться для того, аби зменшити кількість жовтих карток під час передчасного забігання у штрафний майданчик під час пробивання 11-метрового. Футболісти більше не зможуть чекати на добивання біля штрафної.

Наразі невідомо, як в оновлених правилах буде прописаний варіант, якщо м'яч поцілить у каркас воріт без доторку від голкіпера. Ініціатором та прихильником такого революційного рішення є особисто президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Оновлені правила можуть використовувати вже із наступного сезону-2026/2027. Для затвердження цих правил потрібен лише підпис IFAB. Цікаво, що раніше відповідний орган відхиляв цю пропозицію від ФІФА.

Відомо, що вже заплановані тестування цих правил щодо пенальті у матчах. Ймовірно, що місце такому експерименту буде під час ігор молодіжних та нижчих ліг. Після чого буде прийняте фінальне рішення.

Як зараз пробивають правила пенальті?

У поточному сезоні-2025/2026 діє традиційне правило добивання після пробиття невдалого пенальті. Це дає другий шанс команді, яка отримала 11-метровий, на забиття голу. Футболісти ж чекають на лінії штрафного, аби забігти у штрафний.

Якщо воротар парирував пенальті, а м'яч при цьому вилетів за межі воріт, то суддя вказував на кутовий. У нових правилах жодних кутових не буде.

Реакція футбольних уболівальників на зміни від ФІФА?

Футбольних фанів турбує неповноцінність цих правил. У соцмережах уболівальники не розуміють, що буде, якщо м'яч потрапить у каркас воріт або ж голкіпер відіб'є удар, після чого круглий відлетить у штангу чи перекладину. Уболівальники припускають, що штанга та перекладина не буде враховуватись, як площина воріт, тому буде враховувати, як удар від воріт.

Також вже жартують, що наступною революцією ФІФА стосуватимуться сейвів голкіперів.

Є альтернатива – заборонити сейви воротарям,

– написав один із фанів.

"А якщо голкіпер потягне, і м'яч потрапить в стійку, добивання – гол. І знову на варі по 5 хвилин будуть дивитись чи був дотик кіпера до м'яча чи ні".

"Мені здається буде точне правило. М'яч після удару не опинився у воротах – від воріт".

Відзначимо, що у ФІФА це рішення не є поодиноким. Асоціація хоче збільшити кількість учасників чемпіонату світу-2030 до 64-х учасників. Про це повідомило іспанське видання ESPN.

До слова, легендарний Ерік Кантона нещодавно закликав ФІФА та УЄФА відсторонити ізраїльські команди через операцію в Газі, порівнюючи це з санкціями проти Росії після вторгнення в Україну.