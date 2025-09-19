У Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбувся благодійний захід під назвою "Разом за Палестину". На ньому виступив Ерік Кантона, який звернувся до ФІФА та УЄФА застосувати санкції до Ізраїлю, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.
Чому Кантона порівняв Палестину з Україною?
Скандальний ексфорвард закликав відсторонити від міжнародних турнірів ізраїльські клуби та збірні. Все через операцію ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю – 24 Канал) проти терористів ХАМАС у Газі. Під час виступу Кантона провів паралель з війною в Україні, коли ФІФА та УЄФА оперативно застосували санкції до Росії.
Через кілька днів після початку війни Росії в Україні ФІФА та УЄФА відсторонили РФ. Тепер триває понад 700 днів конфлікт, який Amnesty International називає геноцидом, і Ізраїль досі бере участь у змаганнях,
– заявив Кантона.
Легендарний футболіст звинуватив футбольні інституції у подвійних стандартах та закликав активних футболістів бойкотувати матчі проти ізраїльських команд.
"Чому, чому це подвійні стандарти? ФІФА та УЄФА повинні дискваліфікувати Ізраїль. Клуби в усьому світі повинні відмовитися грати проти ізраїльських команд. Поточні гравці в усьому світі повинні відмовитися грати проти ізраїльських команд", – сказав Кантона.
Зазначимо, що 59-річний француз давно підтримує Палестину. Кантона бере участь у різноманітних акціях на підтримку частково визнаної держави на Близькому Сході. При цьому ексзірка МЮ не коментував злочини ХАМАС проти Ізраїлю, які є першопричиною операції на території Сектора Гази.
Ерік Кантона у футболці в кольорах прапора Ізраїлю / фото з інстаграму ексфутболіста
Як у Європі закликають ізолювати Ізраїль?
- Збірна Ізраїлю бере участь у відборі на ЧС-2026, претендуючи на одну з путівок на Мундіяль. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав заборонити участь Ізраїлю у спортивних змаганнях через дії у Газі. Про це пише видання Politico.
- Низка іспанських урядовців виступають за бойкот ЧС-2026, якщо там братиме участь збірна Ізраїлю. Нещодавно фінальний етап велоперегонів Vuelta дорогами Іспанії був скасованих через протест пропалестинських сил.
- Наразі ФІФА та УЄФА утримуються від публічних коментарів стосовно заяв іспанських політиків та Еріка Кантони.
Раніше ми розповідали, як на Виконкомі УЄФА розглядали питання повернення команд з Росії до міжнародних турнірів.