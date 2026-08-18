Критик Інфантіно у ФІФА поплатився роботою: головного операційного директора звільнено

Під час скандалу з наміром президента ФІФА Джанні Інфантіно продати частку комерційних прав на чемпіонат світу проти чиновника виступили навіть його власні підлеглі. Один з них, який займав посаду головного операційного директора, більше не працюватиме в організації.

Кевін Ламур не злякався відкрито критикувати Інфантіно за бажання нажитися на футболі. Як повідомляє Sky News, це коштувало йому працевлаштування.

Як у ФІФА критикували Інфантіно

Головний операційний директор прямо говорив про те, що створення окремої компанії, частину акцій якої викуплять приватні інвестори, це "проєкт однієї людини", а співробітників ФІФА "обдурили, нічого не повідомляючи про плани". Ламур наполягав, що він та його колеги "заслуговують більше, ніж зневага та залякування".

Посадовець також не приховував, що хоче від політичних лідерів рішучих дій, спрямованих на те, щоб скинути Інфантіно з його посади. "Настав час поставити правильні питання і ухвалити правильні рішення", – зазначив критик Інфантіно.

Усі ці висловлювання були оприлюднені після того, як на знак протесту проти дій Інфантіно у відставку подав його старший радник Карлос Кордейро, який закликав колег не мовчати і прямо говорити про корумпованість президента ФІФА.

Що сталося з критиком Інфантіно

17 серпня Ламур був фактично звільнений, хоча у внутрішній комунікації ФІФА це назвали "домовленістю про те, що шляхи розійдуться".

Сам посадовець ще в момент викриття Інфантіно заявляв, що не боїться втратити роботу, якщо це "ціна за те, щоб спати спокійно".

Цікаво, що Ламур у 2016 році був одним із ключових людей у побудові президентської кампанії Джанні Інфантіно і входив до його найближчого оточення.