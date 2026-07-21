ФІФА покарає Аргентину за бійку після фіналу Мундіалю: кому загрожують наслідки

Поведінка гравців збірної Аргентини після фінального свистка у матчі з Іспанією стала предметом дисциплінарної справи у ФІФА. "Альбіселесте" показали невміння спокійно сприймати поразку та побилися з гравцями "Фурії Рохи".

Потенційне покарання розглядається одразу за кілька епізодів. На вивчення обставин і ухвалення рішень підуть кілька тижнів, пише 24 Канал.

За що ФІФА може покарати Аргентину

Найбільш обурливий епізод стався за участі Леандро Паредеса, який за свою агресивну поведінку отримав від арбітра Славко Вінчича пряму червону картку вже після завершення фінального матчу. Футболіст, який і під час гри відзначався грубощами та міг бути вилучений, почав гамселити усіх іспанців, які підвернулися йому під руку.

Також дисциплінарні органи переглядатимуть бійку, влаштовану Науелем Моліною, який вдарив кулаком капітана іспанців Родрі. А за поштовх Дані Ольмо покарання може отримати асистент головного тренера збірної Аргентини Роберто Аяла.

Не сподобалась ФІФА також реакція делегації аргентинців на церемонію нагородження. Гравці показово відвернулися спиною від п'єдесталу пошани в момент підняття іспанцями Кубка світу, що комітет з етики може розцінити як прояв неповаги до суперника.

Яке майбутнє у збірної Аргентини після поразки у фіналі

Лідер "альбіселесте" Ліонель Мессі поки офіційно не заявив про те, що завершує виступи за національну збірну. Але вірогідність того, що він зможе взяти участь у Мундіалі-2030 у 43-річному віці, мінімальна.

Що ж до головного тренера аргентинців Ліонеля Скалоні, то він вже оголосив, що допрацює з командою до кінця календарного року, після чого залишить свою посаду. На післяматчевій пресконференції наставник не стримав сліз.