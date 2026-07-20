Скандал на фіналі ЧС-2026: як Росія перетворила виступ дитини із Шакірою на пропаганду

Під час фінального матчу чемпіонату світу-2026 на арені "Метлайф" у Нью-Джерсі глядачі побачили масштабне музичне шоу в перерві зустрічі між збірними Іспанії та Аргентини. Однією з найяскравіших подій став вихід на сцену відомої колумбійської артистки Шакіри.

Втім, виступ не обійшовся без суперечливого епізоду. Разом із Шакірою на сцені з'явилася 10-річна російська танцівниця Єсенія Міхєєва, яка виконала хореографічну постановку під композицію Dai Dai – пісню, яку представили як офіційний гімн цьогорічного турніру, пише 24 Канал.

Як Росія використовує дітей у пропаганді?

Міхєєва народилася в Москві у родині хореографів. Згодом її сім'я переїхала до США, де дівчинка продовжила займатися танцями та розвивати кар'єру.

У 7 років Єсенія стала наймолодшою півфіналісткою американського шоу талантів, а пізніше її запросили до танцювальної команди Атланти з НБА.

За інформацією російських ЗМІ, після виходу пісні Dai Dai користувачі соцмереж почали публікувати власні танцювальні відео під цей трек і відзначати акаунт Шакіри. Єсенія також записала власну версію хореографії. Співачка помітила ролик, зробила репост і згодом зв'язалася із сім'єю дівчинки. Після цього Шакіра запросила її взяти участь у спільному відео, а згодом у виступі під час фіналу чемпіонату світу.

Водночас у Центрі протидії дезінформації зазначають, що російські пропагандистські ресурси намагаються використовувати історію Єсенії для просування наративу про "велич Росії". Там також наголошують, що дівчинка вже багато років живе у США, де навчається та будує свою танцювальну кар'єру.

Як пишуть у ЦПД, подібні історії російська пропаганда часто використовує для створення позитивного образу Росії за кордоном, акцентуючи увагу на походженні людей, навіть якщо їхній успіх пов'язаний з іншими країнами.