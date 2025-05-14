Це буде гра нервів, – Сабо зробив точний прогноз на фінал Кубка України

У середу, 14 травня, відбудеться фінал Кубка України з футболу. За трофей будуть змагатися донецький Шахтар і київське Динамо.

Гра розпочнеться о 18:30 на Центральному стадіоні в Житомирі. Своїми очікуваннями від майбутнього протистояння поділився колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Blik.

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Кого вважає фаворитом

На думку досвідченого експерта, глядачі стануть свідками рівної боротьби. Він прогнозує, що гра завершиться внічию, а команди визначатимуть переможця у післяматчевій серії пенальті, де невеличким фаворитом будуть "гірники".

"Я думаю, що основний час закінчиться внічию 0:0 або 1:1 і буде серія пенальті. Багато м’ячів забито не буде. А серія пенальті – це буде гра нервів. Коли я був гравцем, то ми багато часу на тренуваннях приділяли пенальті. Треба бити по кутах напівпідйомом, тоді воротар не встигне, а обманювати голкіпера – це ризик.

Кому з воротарів у серії пенальті я віддам перевагу, Різнику чи Нещерету? Різник трішки вищий класом. Ось Бущан був найкращим з українських воротарів, але його продали в Саудівську Аравію", – сказав Сабо.

Довідка. Це буде 11-й фінал Кубка України, в якому зустрінуться Шахтар і Динамо. Обидва клуби в цих протистояннях здобули по п'ять трофеїв.

Нагадаємо, що саме "гірники" є чинним переможцем турніру. Минулого року вони здолали Ворсклу у фіналі з рахунком 2:1.