Сьогодні, 14 травня, в Житомирі на Центральному стадіоні відбудеться фінал Кубка України з футболу 2024-2025. В битві за трофей зійдуться донецький Шахтар та київське Динамо.

Слідкуйте з нами Фінал Кубка України-2025: онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо

Саме в цій грі буде визначений 32-ий переможець в історії Кубка України. 24 Канал анонсує останнє Класичне дербі цього сезону та розповідає, з чим команди підходять до фіналу.

Історія в Кубку України

Обидва клуби є найтитулованішими в історії Кубка України. Шахтар та Динамо на пару виграли 27 з 31-го трофея. Мінімальна перевага на боці донецького клубу – 14 перемог проти 13-ти у киян. Ще двічі в турнірі тріумфував Чорноморець, по одному разу – Ворскла та Таврія.

За всю історію Кубка суперники по Класичному провели 16 матчів, з них десять – у фіналі. Загальна перевага на боці "гірників" – 10 перемог проти шести у киян. А ось у фіналах як раз між командами паритет – по п'ять перемог кожної.

Всі фінали Кубка України між Шахтарем та Динамо:

РІК ПЕРЕМОЖЕЦЬ РАХУНОК ГОЛИ 2002 Шахтар 3:2 Попов, 10, Ателькін, 81, Воробей, 98 – Белькевич, 31, Шацьких, 50 2003 Динамо 2:1 Хацкевич, 56, Рінкон, 90+1 – Воробей, 18 2005 Динамо 1:0 Рінкон, 11 (пен) 2007 Динамо 2:1 Клебер, 58, Гусєв, 80 – Елано, 89 2008 Шахтар 2:0 Гладкий, 44, Гай, 78 2011 Шахтар 2:0 Едуардо, 64, Адріано, 87 2014 Динамо 2:1 Кучер, 40 (аг), Віда, 43 – Коста, 57 2015 Динамо 0:0 по пенальті – 5:4 2017 Шахтар 1:0 Марлос, 81 2018 Шахтар 2:0 Феррейра, 47, Ракіцький, 61

Сезон 2024-2025

Що ж стосується цього сезону, то ним куди більше має бути задоволене Динамо. Команда Олександра Шовковського досі не програла жодного матчу на внутрішній арені та де-факто вже стала чемпіоном.

Для оформлення цього статусу де-юре киянам потрібен всього один бал в останніх турах або ж будь-яка осічка Олександрії. Так-так, саме команди Ротаня, адже Шахтар давно випав з чемпіонської гонки та близький до фінішу в УПЛ за межами топ-2.

Турнірна таблиця УПЛ:

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 Олександрія 28 19 6 3 43-21 63 3 Шахтар 28 17 7 4 64-24 58 4 Карпати 28 13 7 8 40-31 46

За два тури до фінішу підопічні Пушича йдуть третіми, відстаючи від "аграріїв" на п'ять очок. Наступний сезон донеччани точно проведуть за межами Ліги чемпіонів. Залишилось з'ясувати, чи це буде Ліга Європи або Ліга конференцій.

Перемога в Кубку забезпечить Шахтарю місце у ЛЄ, причому досить ймовірно, що напряму в групі завдяки високому особистому рейтингу. А ось програш фіналу разом із фінішем в УПЛ на третьому місці відправить "гірників" у Лігу конференцій.



Пушич та Шовковський, можливо, проведуть свою останню дуель / фото ФК Шахтар

Тож недивно, що чимало ЗМІ пророкують звільнення Маріно Пушича влітку. Є ймовірність, що саме перемога в Кубку може зберегти боснійцю посаду, проте чутки все частіше відправляють в Шахтар Арду Турана або ж Руслана Ротаня.

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Втім у Кубку України обидва гранди поки діяли майже безпомилково. Динамо мало проблеми лише з Ворсклою в 1/8 фіналу, яку пройшло в екстратаймах. Натомість Шахтар переграв основний час у чвертьфіналі та півфіналі.

Шлях фіналістів в Кубку України 2024-2025:

ШАХТАР ДИНАМО 1/8 ФІНАЛУ Зоря (1:0) Ворскла (2:1 ДЧ) 1/4 ФІНАЛУ Олександрія (1:0 ДЧ) Рух (1:0) 1/2 ФІНАЛУ Полісся (1:0 ДЧ) Буковина (4:1)

Кадрова ситуація

До звітної зустрічі команди підходять без суттєвих втрат. У Динамо відновились від травм Михавка та Ярмоленко, проте їх стан поки залишає питання. Цікаво, чи залучить Олександр Шовковський до гри нещодавнього новачка Анхеля Торреса.

Колумбієць прийшов вільним агентом та може зіграти на позиції Ярмоленка. Також є питання щодо Бражка, який останнім часом програвав конкуренцію Михайленку.



Георгій Судаков може не зіграти проти Динамо / фото ФК Шахтар

У Шахтаря ж в основну обойму повернулись лідери Різник, Матвієнко та Судаков. Перші двоє мають вийти в основі, тоді як Георгія тренер може поберегти на другий тайм. Все ж підбір гравців у донеччан в центрі поля солідний.

А ось дороговартісні зимові новачки Аліссон та Еліас поки виглядають не зовсім своїми в команді. Останній явно програє конкуренцію Егіналду, тоді як перший конкурує за місце на правому фланзі із Педріньо. Теж не особливо яскравим цього сезону гравцем.

Орієнтовні склади команд:

ШАХТАР: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Криськів, Марлон Гомес, Бондаренко – Кевін, Егіналду, Педріньо.

ДИНАМО: Нещерет – Тимчик, Михавко, Попов, Дубінчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат.

Хто фаворит

Через такий стан справ дивує, що Шахтар вважають невеликим фаворитом у фіналі. До прикладу, експерти дають на перемогу "гірників" 57%, тоді як на киян – 43%.

Кадровий потенціал донеччан і справді вищий. Проте поточний сезон показав, що Динамо сильніше як команда. Можливо, такі прогнози базуються на необхідності Шахтаря вийти в ЛЄ та хоч якось врятувати сезон.

Для киян же перемога в УПЛ була головною метою і програш в Кубку навряд чи зробить цей сезон провальним. Втім є ще один фактор, який говорить на користь Шахтаря.

Динамо не може перемогти свого принципового опонента вже чотири роки! За цей час відбулось вісім Класичних дербі в усіх турнірах. Половину з них виграв Шахтар, інша половина завершилась внічию.

Останні 10 очних матчів між Динамо та Шахтарем:

СЕЗОН ТУРНІР МАТЧ РАХУНОК ГОЛИ 2020-2021 УПЛ Динамо – Шахтар 0:3 Мораес, 34, Антоніо, 66, Патрік, 72 2020-2021 УПЛ Шахтар – Динамо 0:1 Де Пена, 34 (пен) 2020-2021 Суперкубок Динамо – Шахтар 0:3 Траоре, 30, 54, Патрік, 61 2021-2022 УПЛ Динамо – Шахтар 0:0 - 2022-2023 УПЛ Шахтар – Динамо 3:1 Зубков, 29, Мудрик, 48, Сікан, 74 – Ванат, 46 2022-2023 УПЛ Динамо – Шахтар 1:1 Андрієвський, 82 – Степаненко, 12 2023-2024 УПЛ Динамо – Шахтар 0:1 Зубков, 54 2023-2024 УПЛ Шахтар – Динамо 1:0 Судаков, 33 (пен) 2024-2025 УПЛ Динамо – Шахтар 1:1 Караваєв, 87 – Бондаренко, 48 2024-2025 УПЛ Шахтар – Динамо 2:2 Кевін, 6 (пен), Егіналду, 20 – Ванат, 56, Кабаєв, 90+3

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Хто суддя

На вирішальний матч Кубка України призначений, мабуть, найкращий чинний рефері країни. Мова про Миколу Балакіна, якому будуть допомагати Олександр Беркут та Дмитро Запороженко.

Четвертий суддя – Дмитро Панчишин, а команду VAR очолить Денис Шурман. Що стосується самого Балакіна, то цей суддя є єдиним з України, якому довіряють судити матчі Ліги чемпіонів.



Микола Балакін знову обслужить Класичне дербі / фото ФК Динамо

Минулого сезону киянин відсудив одну гру турніру, а цього попрацював головним арбітром вже на трьох іграх ЛЧ. При цьому Микола запам'ятався на кількох Класичних дербі.

До прикладу, у 2019 році він вилучив з поля Тайсона, коли у бразильця здали нерви на фоні расистських вигуків з боку фанатів Динамо. А у першому колі цього сезону Балакін показав червону картку іншому "гірнику" Дмитру Криськіву за грубий підкат ззаду.

Місце зустрічі та де дивитися

Фінал Кубка України вперше в історії пройде в Житомирі. Це місто стане десятим господарем в історії вирішальних матчів турніру. Раніше фінали проводились у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі, Запоріжжі, Полтаві, Сумах, Тернополі та РІвному.



Стадіон в Житомирі вперше прийме фінал Кубка України / фото ФК Полісся

Центральний міський стадіон, на якому виступає місцеве Полісся, не так давно пройшов через косметичний ремонт. Арена вміщує майже 6 тисяч фанатів, проте через воєнний стан та місткість найближчих укриттів максимальна пропускна спроможність на звітному матчі буде 4800 глядачів.

Матч Шахтар – Динамо онлайн буде показаний на ютуб-каналі УПЛ ТБ, а також на каналі "Megogo Спорт". Зустріч розпочнеться о 18:30 за київським часом. Також 24 Канал проведе текстову трансляцію фіналу Кубка України на сайті.