Сегодня, 14 мая, в Житомире на Центральном стадионе состоится финал Кубка Украины по футболу 2024-2025. В битве за трофей сойдутся донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Следите с нами Финал Кубка Украины-2025: онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо

Именно в этой игре будет определен 32-ой победитель в истории Кубка Украины. 24 Канал анонсирует последнее Классическое дерби этого сезона и рассказывает, с чем команды подходят к финалу.

История в Кубке Украины

Оба клуба являются самыми титулованными в истории Кубка Украины. Шахтер и Динамо на пару выиграли 27 из 31-го трофея. Минимальное преимущество на стороне донецкого клуба – 14 побед против 13-ти у киевлян. Еще дважды в турнире триумфовал Черноморец, по одному разу – Ворскла и Таврия.

За всю историю Кубка соперники по Классическому провели 16 матчей, из них десять – в финале. Общее преимущество на стороне "горняков" – 10 побед против шести у киевлян. А вот в финалах как раз между командами паритет – по пять побед каждой.

Все финалы Кубка Украины между Шахтером и Динамо:

ГОД ПОБЕДИТЕЛЬ СЧЕТ ГОЛЫ 2002 Шахтер 3:2 Попов, 10, Ателькин, 81, Воробей, 98 – Белькевич, 31, Шацких, 50 2003 Динамо 2:1 Хацкевич, 56, Ринкон, 90+1 – Воробей, 18 2005 Динамо 1:0 Ринкон, 11 (пен) 2007 Динамо 2:1 Клебер, 58, Гусев, 80 – Элано, 89 2008 Шахтер 2:0 Гладкий, 44, Гай, 78 2011 Шахтер 2:0 Эдуардо, 64, Адриано, 87 2014 Динамо 2:1 Кучер, 40 (аг), Вида, 43 – Коста, 57 2015 Динамо 0:0 по пенальти – 5:4 2017 Шахтер 1:0 Марлос, 81 2018 Шахтер 2:0 Феррейра, 47, Ракицкий, 61

Сезон 2024-2025

Что же касается этого сезона, то им куда больше должно быть довольны Динамо. Команда Александра Шовковского до сих пор не проиграла ни одного матча на внутренней арене и де-факто уже стала чемпионом.

Для оформления этого статуса де-юре киевлянам нужен всего один балл в последних турах или же любая осечка Александрии. Да-да, именно команды Ротаня, ведь Шахтер давно выпал из чемпионской гонки и близок к финишу в УПЛ за пределами топ-2.

Турнирная таблица УПЛ:

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 Александрия 28 19 6 3 43-21 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Карпаты 28 13 7 8 40-31 46

За два тура до финиша подопечные Пушича идут третьими, отставая от "аграриев" на пять очков. Следующий сезон дончане точно проведут за пределами Лиги чемпионов. Осталось выяснить, будет ли это Лига Европы или Лига конференций.

Победа в Кубке обеспечит Шахтеру место в ЛЕ, причем весьма вероятно, что напрямую в группе благодаря высокому личному рейтингу. А вот проигрыш финала вместе с финишем в УПЛ на третьем месте отправит "горняков" в Лигу конференций.



Пушич и Шовковский, возможно, проведут свою последнюю дуэль / фото ФК Шахтер

Поэтому неудивительно, что многие СМИ предсказывают увольнение Марино Пушича летом. Есть вероятность, что именно победа в Кубке может сохранить боснийцу должность, однако слухи все чаще отправляют в Шахтер Арду Турана или же Руслана Ротаня.

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Впрочем, в Кубке Украины оба гранда пока действовали почти безошибочно. Динамо имело проблемы лишь с Ворсклой в 1/8 финала, которую прошло в экстра-таймах. Зато Шахтер переиграл основное время в четвертьфинале и полуфинале.

Путь финалистов в Кубке Украины 2024-2025:

ШАХТЕР ДИНАМО 1/8 ФИНАЛА Заря (1:0) Ворскла (2:1 ДЧ) 1/4 ФИНАЛА Александрия (1:0 ДЧ) Рух (1:0) 1/2 ФИНАЛА Полесье (1:0 ДЧ) Буковина (4:1)

Кадровая ситуация

К отчетной встрече команды подходят без существенных потерь. В Динамо восстановились от травм Михавко и Ярмоленко, однако их состояние пока оставляет вопросы. Интересно, привлечет ли Александр Шовковский к игре недавнего новичка Анхеля Торреса.

Колумбиец пришел свободным агентом и может сыграть на позиции Ярмоленко. Также есть вопросы по Бражко, который в последнее время проигрывал конкуренцию Михайленко.



Георгий Судаков может не сыграть против Динамо / фото ФК Шахтер

У Шахтера же в основную обойму вернулись лидеры Ризнык, Матвиенко и Судаков. Первые двое должны выйти в основе, тогда как Георгия тренер может поберечь на второй тайм. Все же подбор игроков у дончан в центре поля солидный.

А вот дорогостоящие зимние новички Алиссон и Элиас пока выглядят не совсем своими в команде. Последний явно проигрывает конкуренцию Эгиналду, тогда как первый конкурирует за место на правом фланге с Педриньо. Тоже не особо ярким в этом сезоне игроком.

Ориентировочные составы команд:

ШАХТЕР: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Крыськив, Марлон Гомес, Бондаренко – Кевин, Эгиналду, Педриньо.

ДИНАМО: Нещерет – Тымчик, Михавко, Попов, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Кто фаворит

Из-за такого положения дел удивляет, что Шахтер считают небольшим фаворитом в финале. К примеру, эксперты дают на победу "горняков" 57%, тогда как на киевлян – 43%.

Кадровый потенциал дончан действительно выше. Однако текущий сезон показал, что Динамо сильнее как команда. Возможно, такие прогнозы базируются на необходимости Шахтера выйти в ЛЕ и хоть как-то спасти сезон.

Для киевлян же победа в УПЛ была главной целью и проигрыш в Кубке вряд ли сделает этот сезон провальным. Впрочем есть еще один фактор, который говорит в пользу Шахтера.

Динамо не может победить своего принципиального оппонента уже четыре года! За это время состоялось восемь классических дерби во всех турнирах. Половину из них выиграл Шахтер, другая половина завершилась вничью.

Последние 10 очных матчей между Динамо и Шахтером:

СЕЗОН ТУРНИР МАТЧ СЧЕТ ГОЛЫ 2020-2021 УПЛ Динамо – Шахтер 0:3 Мораес, 34, Антонио, 66, Патрик, 72 2020-2021 УПЛ Шахтер – Динамо 0:1 Де Пена, 34 (пен) 2020-2021 Суперкубок Динамо – Шахтер 0:3 Траоре, 30, 54, Патрик, 61 2021-2022 УПЛ Динамо – Шахтер 0:0 - 2022-2023 УПЛ Шахтер – Динамо 3:1 Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46 2022-2023 УПЛ Динамо – Шахтер 1:1 Андриевский, 82 – Степаненко, 12 2023-2024 УПЛ Динамо – Шахтер 0:1 Зубков, 54 2023-2024 УПЛ Шахтер – Динамо 1:0 Судаков, 33 (пен) 2024-2025 УПЛ Динамо – Шахтер 1:1 Караваев, 87 – Бондаренко, 48 2024-2025 УПЛ Шахтер – Динамо 2:2 Кевин, 6 (пен), Эгиналду, 20 – Ванат, 56, Кабаев, 90+3

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Кто судья

На решающий матч Кубка Украины назначен, пожалуй, лучший действующий рефери страны. Речь о Николае Балакине, которому будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко.

Четвертый судья – Дмитрий Панчишин, а команду VAR возглавит Денис Шурман. Что касается самого Балакина, то этот судья является единственным из Украины, которому доверяют судить матчи Лиги чемпионов.



Николай Балакин снова обслужит классическое дерби / фото ФК Динамо

В прошлом сезоне киевлянин отсудил одну игру турнира, а в этом поработал главным арбитром уже на трех играх ЛЧ. При этом Николай запомнился на нескольких классических дерби.

К примеру, в 2019 году он удалил с поля Тайсона, когда у бразильца сдали нервы на фоне расистских выкриков со стороны фанатов Динамо. А в первом круге этого сезона Балакин показал красную карточку другому "горняку" Дмитрию Крыськиву за грубый подкат сзади.

Место встречи и где смотреть

Финал Кубка Украины впервые в истории пройдет в Житомире. Этот город станет десятым хозяином в истории решающих матчей турнира. Ранее финалы проводились в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Одессе, Запорожье, Полтаве, Сумах, Тернополе и Ровно.



Стадион в Житомире впервые примет финал Кубка Украины / фото ФК Полесье

Центральный городской стадион, на котором выступает местное Полесье, не так давно прошел через косметический ремонт. Арена вмещает почти 6 тысяч фанатов, однако из-за военного положения и вместимость ближайших укрытий максимальная пропускная способность на отчетном матче будет 4800 зрителей.

Матч Шахтер – Динамо онлайн будет показан на ютуб-канале УПЛ ТБ, а также на канале "Megogo Спорт". Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени. Также 24 Канал проведет текстовую трансляцию финала Кубка Украины на сайте.