"Зустрінуться дві рівні команди": ексворотар Шахтаря поділився прогнозом на фінал Кубка України

Донецький Шахтар і київське Динамо вже 14 травня проведуть останнє "Класичне" в сезоні-2024/2025. Вони зійдуться у боротьбі за перемогу в Кубку України.

Фінал уперше в історії відбудеться в Житомирі на Центральному стадіоні. Гра розпочнеться о 18:30, а розсудить її бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

Читайте також Шахтар – Динамо: хто транслюватиме фінал Кубка України з футболу

Прогноз від Вірта

Своїми очікуваннями від статусного поєдинку поділився колишній воротар "гірників", а нині наставник тернопільської Ниви, Юрій Вірт, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua. Він вважає, що шанси команд приблизно рівні та сподівається побачити відкриту гру з великою кількістю моментів:

У цій грі дуже б хотілося побачити продовження того дійства, що ми бачили в нещодавньому поєдинку Шахтаря та Динамо в чемпіонаті країни. Сподіваюся, команди порадують уболівальників інтригою та великою кількістю голів. У цій парі в мене немає фаворитів, оскільки зустрінуться дві рівні команди.

Фахівець спрогнозував, що суперники не визначать сильнішого в основний час. На його думку, доля зустрічі визначиться в серії пенальті.

"Я розумію, що Динамо зараз перебуває в кращому моральному стані, але це не чемпіонат, а фінал Кубка України, в якому все вирішиться в одному матчі. Але ось у мотивації вже Шахтар повинен перевершувати свого опонента, оскільки "гірникам" хоч якось необхідно реабілітуватися за сезон, що склався невдало.

Що стосується прогнозу на цей поєдинок, то поставлю на результативну нічию – 2:2, а доля трофея вирішиться в серії 11-метрових ударів", – сказав Вірт.

До слова. Востаннє команди зустрічалися між собою 27 квітня. Тоді вони не змогли визначити сильнішого, зігравши внічию 2:2.

Раніше повідомлялося, що свій прогноз на матч Шахтар – Динамо зробив Йожеф Сабо. Він також очікує, що на полі буде рівна боротьба й жодна з команд не матиме великої переваги.