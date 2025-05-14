Стартові склади Динамо та Шахтаря на фінал Кубка України-2024/25

У середу, 14 травня, в Житомирі на Центральному міському стадіоні відбудеться фінал Кубка України-2024/25. За почесний трофей боротимуться донецький Шахтар та київське Динамо.

Гранди українського футболу зіграли десять очних поєдинків в рамках фіналу Кубка України. Наразі між командами паритет – по п'ять перемог кожного із суперників, пише 24 Канал.

До теми Фінал Кубка України-2025: онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо

Хто зіграє у фіналі Кубка України

Напередодні вирішального матчу головні тренери Динамо та Шахтаря визначилися зі стартовими складами команд.

Шахтар

Стартовий склад: Різник, Бондар, Марлон, Егіналду, Судаков, Кевін, Педро Енріке, Вінісіус, Бондаренко, Матвієнко, Педріньйо

Різник, Бондар, Марлон, Егіналду, Судаков, Кевін, Педро Енріке, Вінісіус, Бондаренко, Матвієнко, Педріньйо Запасні: Фесюн, Азаров, Грам, Фарина, Криськів, Швед, Цуканов, Назарина, Аліссон, Невертон, Траоре, Кауан Еліас

Динамо

Стартовий склад: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тимчик, Кабаєв, Буяльський, Михавко, Дубінчак, Михайленко

Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тимчик, Кабаєв, Буяльський, Михавко, Дубінчак, Михайленко Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок, Пономаренко

Стартові склади Шахтаря та Динамо / фото УПЛ

Матч відбудеться на Центральному стадіоні Житомира, початок о 18:30.

Нагадаємо, що Динамо та Шахтар розпочали свій виступ в турнірі з 1/8 фіналу. "Гірники" на шляху до фіналу перемогли Зорю (1:0), Олександрію (1:0 у додатковий час) та Полісся (1:0 у додатковий час). "Біло-сині" вибили з розіграшу турніру Ворсклу (2:1 у додатковий час), Рух (1:0) та Буковину (4:1).